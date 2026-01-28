Por qué la gran tormenta invernal en EE. UU. ha provocado “terremotos de hielo” en varios estados

La gran tormenta invernal que ha azotado EE. UU. durante varios días consecutivos ha dejado frío extremo, vientos y nevadas que ya han causado la muerte de más de 30 personas, así como carreteras bloqueadas y vuelos cancelados.

Además, en varios estados se ha registrado un curioso fenómeno denominado "frost quakes" o terremotos de hielo, provocado por el frío extremo y la congelación del suelo.

De acuerdo con expertos del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés), este fenómeno ocurre cuando el suelo se congela y comienza a contraerse de forma repentina. Esto, según los expertos, viene acompañado de intensas vibraciones y estruendos.

Asimismo, los expertos afirman que este fenómeno suele presentarse por la noche y puede provocar la caída de árboles.

Evan Webb, meteorólogo del NWS, detalla que el estado donde más se han registrado estos fenómenos es Kentucky.

"Estos terremotos ocurren cuando el suelo se satura debido a la lluvia o la lluvia gélida, la cual logra penetrar en el suelo no congelado, filtrándose hasta saturarlo", indicó Webb.

SOUND UP … This is video coming from Munfordville, KY of the frost quakes occurring today. The loud bang is caused by water expanding and freezing in the ground of these extreme temperatures. The frost quakes normally have a loud boom and can have shaking with them.



🎥 sent to… pic.twitter.com/VQPkdvSEM8 — Marc Weinberg (@MarcWeinbergWX) January 27, 2026

"A esto le sigue un descenso rápido de la temperatura, donde toda esa humedad que aún está en el suelo se congela y se expande muy rápido al convertirse en hielo. Esto causa pequeñas grietas o fracturas, y es lo que genera esos estruendos fuertes o 'estallidos' que la gente ha estado escuchando recientemente", agregó.

Además, indicó que en los últimos días, habitantes de regiones del interior de EE. UU. han reportado terremotos de hielo.

"Esos fuertes estallidos no son paranormales, ¡son criosismos (terremotos de hielo)!", informó en X el servicio regional de la ciudad de Louisville, donde las temperaturas máximas fueron de -10 grados ayer.

"Are you troubled by strange noises in the middle of the night?" 🏚️❄️



Those loud booms aren't paranormal—they're cryoseisms (Frost Quakes)! Water in the soil is freezing, expanding & cracking under pressure. Startling but harmless. Stay Warm, We’re ready to believe you... 🚫👻 pic.twitter.com/kw4DAR7twV — NWS Louisville (@NWSLouisville) January 27, 2026

El experto aclaró que estos fenómenos son "generalmente inofensivos".

