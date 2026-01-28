Quiénes fueron las víctimas del jet que se estrelló en Maine durante la tormenta invernal que azota EE. UU.

Quiénes fueron las víctimas del jet que se estrelló en Maine durante la tormenta invernal que azota EE. UU.

Siete personas fallecieron y una sobrevivió el pasado 25 de enero cuando un jet personal se estrelló en un aeropuerto en Maine durante la tormenta invernal.

EE. UU.-CLIMA-INVIERNO-TORMENTA

Un pasajero pasa junto a un avión de Delta Air Lines mientras los vuelos se retrasan y cancelan tras una importante tormenta invernal en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington, en Arlington (Virginia), el 26 de enero de 2026. (Foto Prensa Libre: AFP)

En medio de la gran tormenta invernal que azota EE. UU., se han registrado numerosos fallecidos, muchos de ellos a causa de accidentes, ya sea de tránsito o aéreos.

Tal fue el caso del pasado 25 de noviembre, cuando siete personas perdieron la vida y una más sobrevivió en un aeropuerto de Bangor, en Maine.

De acuerdo con información de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), los siete fallecidos eran pasajeros, mientras que la persona sobreviviente era parte de la tripulación.

La FAA afirmó que el avión, un jet de uso personal, se accidentó durante la fase de despegue, al estrellarse “por circunstancias desconocidas”.

El avión quedó en posición invertida y se incendió”, agregó la FAA.

El accidente ocurrió a las 19.45 horas (hora local de Maine), durante una fuerte tormenta invernal que afecta al noroeste de EE. UU.

Actualmente, el caso es investigado tanto por la FAA como por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, en inglés).

El director del aeropuerto, José Saavedra, dijo en una rueda de prensa que se activaron los protocolos de emergencia inmediatamente después del accidente, y se estableció un centro de operaciones para las agencias federales.

Saavedra señaló que el aeropuerto cuenta con un equipo especializado y protocolos para condiciones climáticas adversas, frecuentes en Bangor, y que en el momento del accidente había actividad normal, con salidas y llegadas.

Lea también: Once fallecidos y hogares sin luz: Cómo afectó la gran tormenta invernal a EE. UU. y qué se espera para esta semana

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

