Once fallecidos y hogares sin luz: Cómo afectó la gran tormenta invernal a EE. UU. y qué se espera para esta semana

Internacional

Once fallecidos y hogares sin luz: Cómo afectó la gran tormenta invernal a EE. UU. y qué se espera para esta semana

Las autoridades meteorológicas prevén que las consecuencias de la tormenta invernal que ha estado por tres días consecutivos en EE. UU continuarán este semana.

y

|

time-clock

Una enorme tormenta invernal causa estragos en una amplia zona de Estados Unidos

La cúpula del Capitolio de los Estados Unidos enmarcada por la nieve el 26 de enero de 2026 en Washington, DC. (Foto Prensa Libre: AFP)

Por tercer día consecutivo, una gran tormenta invernal ha azotado una buena parte de Estados Unidos, al punto que las autoridades han confirmado alrededor de once muertos y casi un millón de hogares sin electricidad.

Las “temperaturas glaciales” —término utilizado por las autoridades estadounidenses— continuaron este 26 de enero, y se prevé que el clima gélido se mantenga en los próximos días.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología (NWS, en inglés), la tormenta invernal ha generado intensas nevadas y acumulación de hielo, con “consecuencias potencialmente catastróficas”.

Las secuelas del fenómeno han sido diversas. Por ejemplo, cerca de 820 mil personas permanecían sin servicio eléctrico la mañana de este lunes, según el sitio PowerOutage.com.

LECTURAS RELACIONADAS

Avión en aeropuerto internacional de Atlanta Estados Unidos

Tormenta invernal paraliza vuelos en Estados Unidos y afecta rutas con Guatemala

chevron-right
AME8325. WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS), 25/01/2026.- Una persona hace esquí durante una nevada este domingo, en Washington (Estados Unidos). La gran tormenta de hielo y nieve que ha afectado a dos tercios de la geografía estadounidense ha dejado este domingo a más de 700.000 hogares, principalmente en estados del sur, sin suministro eléctrico. EFE/ David Toro

Por qué la tormenta invernal de EE. UU. deja caos aéreo, muertes por hipotermia y alerta en más de 20 estados

chevron-right

Los cortes eléctricos afectaron el sur de Estados Unidos, principalmente en Tennessee, Luisiana y Misisipi.

Con respecto a las víctimas mortales, las autoridades estadounidenses han registrado, de forma preliminar, once fallecidos en distintos incidentes.

El alcalde de la Ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, informó que cinco personas fueron encontradas sin vida al aire libre durante el fin de semana.

En Texas, las autoridades confirmaron la muerte de tres personas; en Luisiana, otras dos fallecieron por hipotermia.

En Iowa, un accidente vinculado con las condiciones del clima dejó un muerto y dos heridos.

Desde el domingo pasado, la tormenta se ha desplazado hacia el noroeste del país y ha provocado intensas nevadas en ciudades como Nueva York, Boston y Filadelfia.

Los principales aeropuertos de Washington, Filadelfia y Nueva York estaban prácticamente paralizados. Al menos 19 mil vuelos han sido cancelados desde el sábado, y otros miles han sufrido retrasos, según el sitio FlightAware.

Lea también: Clima en Guatemala: paso de frente frío y viento moderado a fuerte para esta semana

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

Redacción AFP

Lee más artículos de Redacción AFP

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE.UU. Clima en Estados Unidos Clima y fenómenos naturales  Nevada en EEUU Tormenta invernal Tormenta invernal en EE. UU. 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS