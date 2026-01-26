Once fallecidos y hogares sin luz: Cómo afectó la gran tormenta invernal a EE. UU. y qué se espera para esta semana

Por tercer día consecutivo, una gran tormenta invernal ha azotado una buena parte de Estados Unidos, al punto que las autoridades han confirmado alrededor de once muertos y casi un millón de hogares sin electricidad.

Las “temperaturas glaciales” —término utilizado por las autoridades estadounidenses— continuaron este 26 de enero, y se prevé que el clima gélido se mantenga en los próximos días.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología (NWS, en inglés), la tormenta invernal ha generado intensas nevadas y acumulación de hielo, con “consecuencias potencialmente catastróficas”.

Las secuelas del fenómeno han sido diversas. Por ejemplo, cerca de 820 mil personas permanecían sin servicio eléctrico la mañana de este lunes, según el sitio PowerOutage.com.

Los cortes eléctricos afectaron el sur de Estados Unidos, principalmente en Tennessee, Luisiana y Misisipi.

Visible satellite loop this morning. White shading not moving in the loop is ice on the ground in our area. Full sun today, combined with winds, should help with melting of ice, with the exception shady spots in the Hill Country and into northwest Travis and Williamson counties. pic.twitter.com/ML33so3UVW — NWS Austin/San Antonio (@NWSSanAntonio) January 26, 2026

Con respecto a las víctimas mortales, las autoridades estadounidenses han registrado, de forma preliminar, once fallecidos en distintos incidentes.

El alcalde de la Ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, informó que cinco personas fueron encontradas sin vida al aire libre durante el fin de semana.

Heavy snow will continue to spread across the Northeast this evening and overnight, with rapid accumulations (1–2”/hr) producing totals around 2 feet in parts of the region. Catastrophic ice impacts linger farther south with prolonged power outages. pic.twitter.com/DZa6tCe41q — NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) January 25, 2026

En Texas, las autoridades confirmaron la muerte de tres personas; en Luisiana, otras dos fallecieron por hipotermia.

En Iowa, un accidente vinculado con las condiciones del clima dejó un muerto y dos heridos.

Desde el domingo pasado, la tormenta se ha desplazado hacia el noroeste del país y ha provocado intensas nevadas en ciudades como Nueva York, Boston y Filadelfia.

Los principales aeropuertos de Washington, Filadelfia y Nueva York estaban prácticamente paralizados. Al menos 19 mil vuelos han sido cancelados desde el sábado, y otros miles han sufrido retrasos, según el sitio FlightAware.

