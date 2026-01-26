Internacional
Once fallecidos y hogares sin luz: Cómo afectó la gran tormenta invernal a EE. UU. y qué se espera para esta semana
Las autoridades meteorológicas prevén que las consecuencias de la tormenta invernal que ha estado por tres días consecutivos en EE. UU continuarán este semana.
La cúpula del Capitolio de los Estados Unidos enmarcada por la nieve el 26 de enero de 2026 en Washington, DC. (Foto Prensa Libre: AFP)
Por tercer día consecutivo, una gran tormenta invernal ha azotado una buena parte de Estados Unidos, al punto que las autoridades han confirmado alrededor de once muertos y casi un millón de hogares sin electricidad.
Las “temperaturas glaciales” —término utilizado por las autoridades estadounidenses— continuaron este 26 de enero, y se prevé que el clima gélido se mantenga en los próximos días.
De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología (NWS, en inglés), la tormenta invernal ha generado intensas nevadas y acumulación de hielo, con “consecuencias potencialmente catastróficas”.
Las secuelas del fenómeno han sido diversas. Por ejemplo, cerca de 820 mil personas permanecían sin servicio eléctrico la mañana de este lunes, según el sitio PowerOutage.com.
Los cortes eléctricos afectaron el sur de Estados Unidos, principalmente en Tennessee, Luisiana y Misisipi.
Con respecto a las víctimas mortales, las autoridades estadounidenses han registrado, de forma preliminar, once fallecidos en distintos incidentes.
El alcalde de la Ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, informó que cinco personas fueron encontradas sin vida al aire libre durante el fin de semana.
En Texas, las autoridades confirmaron la muerte de tres personas; en Luisiana, otras dos fallecieron por hipotermia.
En Iowa, un accidente vinculado con las condiciones del clima dejó un muerto y dos heridos.
Desde el domingo pasado, la tormenta se ha desplazado hacia el noroeste del país y ha provocado intensas nevadas en ciudades como Nueva York, Boston y Filadelfia.
Los principales aeropuertos de Washington, Filadelfia y Nueva York estaban prácticamente paralizados. Al menos 19 mil vuelos han sido cancelados desde el sábado, y otros miles han sufrido retrasos, según el sitio FlightAware.
