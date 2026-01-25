Por qué la tormenta invernal de EE. UU. deja caos aéreo, muertes por hipotermia y alerta en más de 20 estados

Internacional

Por qué la tormenta invernal de EE. UU. deja caos aéreo, muertes por hipotermia y alerta en más de 20 estados

Una tormenta invernal sin precedentes colapsó la red eléctrica en Estados Unidos, dejando a más de un millón de usuarios sin luz y provocando caos aéreo, muertes por hipotermia y alerta en más de 20 estados.

Más de un millón de hogares y comercios en Estados Unidos amanecieron sin electricidad este domingo, mientras una tormenta de nieve e hielo sigue azotando gran parte del país. Las temperaturas gélidas han paralizado redes eléctricas en al menos 20 estados.

El Servicio Nacional de Meteorología advirtió sobre cortes prolongados y condiciones “extremadamente peligrosas”, especialmente en el sur, donde el hielo ha colapsado postes, líneas y sistemas de calefacción en zonas vulnerables.

Estados más afectados

Tennessee fue el estado más golpeado, con más de 338 mil usuarios sin servicio, seguido por Misisipi y Luisiana, donde los cortes alcanzaron los 175 mil y 145 mil, respectivamente. En Texas, más de 90 mil personas se quedaron sin luz, principalmente en ciudades como Dallas y Houston.

Las autoridades confirmaron la muerte de al menos cinco personas por hipotermia: tres en Nueva York y dos en Luisiana. El NWS advirtió que la sensación térmica podría descender hasta -45 °C en las Grandes Llanuras, lo que agrava los riesgos para las personas más vulnerables.

LECTURAS RELACIONADAS

Nieve en EE. UU.

Cómo paraliza la tormenta de nieve a EE. UU. y por qué amenaza a 240 millones de personas

chevron-right
Alex Pretti era enfermero de Unidad de Cuidados Intensivos.

Quién era Alex Pretti, el manifestante al que agentes de ICE mataron a tiros en Minesota

chevron-right

Transporte colapsado y clases suspendidas

El impacto también se siente en el transporte: más de 15 mil vuelos fueron cancelados durante el fin de semana, y al menos 2 mil más ya fueron suspendidos para este lunes. Aeropuertos en Washington, Filadelfia y Nueva York están prácticamente paralizados.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, pidió a los residentes no salir de casa y aseguró que el Gobierno federal trabaja con las empresas eléctricas para restablecer el servicio lo antes posible. Las escuelas en la Ciudad de Nueva York suspendieron las clases presenciales.

EN ESTE MOMENTO

Localizan 1 mil 39 paquetes con posible cocaína en dos contenedores en Puerto Quetzal

Right
Personas caminando FRÍO EN GUATEMALA Enero 2026

Clima en Guatemala: Frente frío se aproxima al país y se pronostican vientos de hasta 50 kilómetros por hora

Right

La tormenta ha golpeado regiones de forma desigual, desde el sur hasta el noreste del país, con impactos severos en infraestructura, movilidad y servicios básicos.

  • Tennessee: más de 338 mil usuarios sin electricidad.
  • Misisipi: 175 mil sin luz.
  • Luisiana: 145 mil afectados.
  • Texas: cerca de 90 mil sin servicio, especialmente en Dallas y Houston.
  • Nueva York, Pensilvania y Connecticut: nevadas intensas y clases suspendidas.
  • Washington y Filadelfia: aeropuertos con operaciones suspendidas.

Riesgos y población más vulnerable

  • Personas sin hogar, adultos mayores y niños en zonas rurales sin calefacción.
  • Caída de árboles y líneas eléctricas por acumulación de hielo.
  • Recongelamiento de calles y veredas: alto riesgo de accidentes.
  • Escasez en supermercados y cierre de servicios públicos.

EN ESTE MOMENTO

Localizan 1 mil 39 paquetes con posible cocaína en dos contenedores en Puerto Quetzal

Right
Personas caminando FRÍO EN GUATEMALA Enero 2026

Clima en Guatemala: Frente frío se aproxima al país y se pronostican vientos de hasta 50 kilómetros por hora

Right

Claves para entender el colapso eléctrico

  • Hielo en líneas de transmisión: el peso rompe cables y postes.
  • Infraestructura débil: estados del sur no están preparados para este tipo de clima.
  • Sobrecarga de sistemas eléctricos: por el uso masivo de calefacción.
  • Recongelamiento diario: dificulta reparaciones y movilidad.
  • Frecuencia creciente: se vincula con alteraciones del vórtice polar por el calentamiento del Ártico.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

Lee más artículos de Erick Gutiérrez

Redacción EFE

Lee más artículos de Redacción EFE

ARCHIVADO EN:

Aeropuerto Clima Energía Electrica Estados Unidos Tendencias internacionales Tormenta de nieve 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS