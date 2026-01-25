Por qué la tormenta invernal de EE. UU. deja caos aéreo, muertes por hipotermia y alerta en más de 20 estados

Más de un millón de hogares y comercios en Estados Unidos amanecieron sin electricidad este domingo, mientras una tormenta de nieve e hielo sigue azotando gran parte del país. Las temperaturas gélidas han paralizado redes eléctricas en al menos 20 estados.

El Servicio Nacional de Meteorología advirtió sobre cortes prolongados y condiciones “extremadamente peligrosas”, especialmente en el sur, donde el hielo ha colapsado postes, líneas y sistemas de calefacción en zonas vulnerables.

Más de 850,000 clientes quedaron sin electricidad en varias regiones de Estados Unidos debido a una tormenta invernal que trajo nieve, lluvia helada y temperaturas bajo cero.#MoluscoNews pic.twitter.com/8Hy4TKIKk0 — Molusco (@Moluskein) January 25, 2026

Estados más afectados

Tennessee fue el estado más golpeado, con más de 338 mil usuarios sin servicio, seguido por Misisipi y Luisiana, donde los cortes alcanzaron los 175 mil y 145 mil, respectivamente. En Texas, más de 90 mil personas se quedaron sin luz, principalmente en ciudades como Dallas y Houston.

Las autoridades confirmaron la muerte de al menos cinco personas por hipotermia: tres en Nueva York y dos en Luisiana. El NWS advirtió que la sensación térmica podría descender hasta -45 °C en las Grandes Llanuras, lo que agrava los riesgos para las personas más vulnerables.

#INVIERNO Terrible tormenta invernal soporta el noreste de EEUU con temperaturas por debajo de los 20 grados centígrados, que dejan imágenes increíbles de New York y otras ciudades ❄️🥶 pic.twitter.com/1MAfYhFjOV — Klaveec (@klaveec) January 25, 2026

Transporte colapsado y clases suspendidas

El impacto también se siente en el transporte: más de 15 mil vuelos fueron cancelados durante el fin de semana, y al menos 2 mil más ya fueron suspendidos para este lunes. Aeropuertos en Washington, Filadelfia y Nueva York están prácticamente paralizados.

Casi 15.000 vuelos cancelados y estanterías vacías: fuerte tormenta invernal azota EE.UU.



Más de 140.000 hogares se quedaron sin electricidad. Las autoridades aconsejan a los ciudadanos quedarse en sus casas si es posible. pic.twitter.com/ckp1fqymJ2 — aapayés (@aapayes) January 25, 2026

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, pidió a los residentes no salir de casa y aseguró que el Gobierno federal trabaja con las empresas eléctricas para restablecer el servicio lo antes posible. Las escuelas en la Ciudad de Nueva York suspendieron las clases presenciales.

La tormenta ha golpeado regiones de forma desigual, desde el sur hasta el noreste del país, con impactos severos en infraestructura, movilidad y servicios básicos.

Tennessee: más de 338 mil usuarios sin electricidad.

más de 338 mil usuarios sin electricidad. Misisipi: 175 mil sin luz.

175 mil sin luz. Luisiana: 145 mil afectados.

145 mil afectados. Texas: cerca de 90 mil sin servicio, especialmente en Dallas y Houston.

cerca de 90 mil sin servicio, especialmente en Dallas y Houston. Nueva York, Pensilvania y Connecticut: nevadas intensas y clases suspendidas.

nevadas intensas y clases suspendidas. Washington y Filadelfia: aeropuertos con operaciones suspendidas.

Más de 900 mil personas en #EEUU, se quedaron sin electricidad y más de 10 mil vuelos fueron cancelados antes de una monstruosa tormenta invernal que amenazó con paralizar los estados del este con fuertes nevadas.



Las principales aerolíneas estadunidenses advirtieron a los… pic.twitter.com/HQPanjmjiM — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) January 25, 2026

Riesgos y población más vulnerable

Personas sin hogar, adultos mayores y niños en zonas rurales sin calefacción.

Caída de árboles y líneas eléctricas por acumulación de hielo.

Recongelamiento de calles y veredas: alto riesgo de accidentes.

Escasez en supermercados y cierre de servicios públicos.

☃️ || Debido al paso de una tormenta invernal sobre Estados Unidos 🇺🇸, la zona de Times Square, Nueva York luce totalmente cubierta de nieve.



Hasta el momento, más de 750 mil hogares y empresas en EE.UU. han registrado cortes intermitentes de electricidad y más de 10 mil vuelos… pic.twitter.com/xqbEG0OFFq — Diario de Puebla (@DiariodePuebla) January 25, 2026

Claves para entender el colapso eléctrico

Hielo en líneas de transmisión: el peso rompe cables y postes.

el peso rompe cables y postes. Infraestructura débil: estados del sur no están preparados para este tipo de clima.

estados del sur no están preparados para este tipo de clima. Sobrecarga de sistemas eléctricos: por el uso masivo de calefacción.

por el uso masivo de calefacción. Recongelamiento diario: dificulta reparaciones y movilidad.

dificulta reparaciones y movilidad. Frecuencia creciente: se vincula con alteraciones del vórtice polar por el calentamiento del Ártico.

🌨🔌💡 Tormenta invernal en EEUU dispara el precio de la electricidad



📈 La combinación de temperaturas gélidas, que disparan el uso de calefacción, así como la inmensa demanda energética ha puesto al límite la red eléctrica de PJM Interconnection, la más grande del país, ya de… pic.twitter.com/ecg8TXPaFh — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) January 25, 2026

