Cómo paraliza la tormenta de nieve a EE. UU. y por qué amenaza a 240 millones de personas

Una tormenta invernal de magnitudes excepcionales cubrió con nieve, hielo y frío polar a estados del sur y centro de Estados Unidos, y avanza hacia el noreste con potencial de afectar a más de 240 millones de personas.

Riesgo masivo por hielo y frío extremo

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS, en inglés) calificó el fenómeno como una tormenta “inusualmente extensa y de larga duración”, alimentada por una masa de aire ártico proveniente de Canadá. Se pronostican acumulaciones de nieve significativas y capas de hielo potencialmente "catastróficas".

La tormenta invernal que afecta #USA deja impresionantes imágenes pic.twitter.com/ujFZzo3GkR — Everardo Herrera (@alpiedeldeporte) January 24, 2026

La advertencia alcanza incluso a regiones poco habituadas a tormentas intensas, como Texas, donde las temperaturas descendieron hasta los -6 °C y la lluvia helada paralizó ciudades como Dallas y Houston.

Impacto inmediato: cancelaciones y cortes

Más de 3,850 vuelos fueron cancelados el sábado.

Se anticipan más de 8,600 cancelaciones para el domingo.

Al menos 57 mil hogares y comercios se quedaron sin electricidad en Texas.

Otros 43 mil cortes se reportaron en Luisiana.

Estado de emergencia y restricciones en carreteras por tormenta en Nueva Jersey



Estados Unidos y Canadá se enfrentan este fin de semana a la mayor tormenta invernal de la temporada, con temperaturas de hasta 45 grados centígrados bajo cero, nieve y lluvia gélida en decenas de… pic.twitter.com/E82raphGK5 — DW Español (@dw_espanol) January 23, 2026

Las condiciones llevaron a la declaración de estado de emergencia en al menos 16 estados y en la capital, Washington.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, afirmó que hasta 240 millones de personas podrían verse afectadas. En Houston, el alcalde John Whitmire instó a resguardarse durante 72 horas. Además, se habilitaron centros de acogida para personas sin hogar.

“Tómense esta tormenta en serio, amigos”, advirtió el NWS en su cuenta de X.

Zonas afectadas y acumulados registrados

Texas, Nuevo México y Oklahoma : acumulación de hasta 15 cm de nieve.

: acumulación de hasta 15 cm de nieve. Luisiana : más de 40 mil usuarios sin electricidad.

: más de 40 mil usuarios sin electricidad. Noreste del país: se prevé una “franja asombrosamente larga” de nieve, desde Nuevo México hasta Maine.

🇺🇸 Una gigantesca tormenta invernal descargó nieve y lluvia helada sobre Nuevo México y Texas el sábado mientras se desplazaba por Estados Unidos hacia el noreste.



Aquí más info: https://t.co/CJKYm649b8



📷 AFP pic.twitter.com/1ZZaWQHRsO — El Sol de México (@elsolde_mexico) January 24, 2026

Algunos datos clave

Temperaturas : sensación térmica prevista de hasta -45 °C en las Grandes Llanuras.

: sensación térmica prevista de hasta -45 °C en las Grandes Llanuras. Cortes de energía : riesgo de interrupciones prolongadas.

: riesgo de interrupciones prolongadas. Transporte : miles de vuelos cancelados.

: miles de vuelos cancelados. Recongelamiento: riesgo persistente durante toda la semana.

A powerful winter storm is set to sweep across the eastern two‑thirds of the country this weekend. Stay weather‑aware by checking updates from https://t.co/VyWINDk3xP and following guidance from your state and local officials. pic.twitter.com/IOPoSsSb1l — National Weather Service (@NWS) January 24, 2026

El NWS indicó que este tipo de tormentas podría estar relacionado con perturbaciones del vórtice polar, provocadas por el rápido calentamiento del Ártico. Aunque los expertos aún recopilan datos, existe creciente preocupación por la posible conexión con el cambio climático.

“Los efectos de la nieve y el aguanieve persistirán bien entrada la próxima semana, con episodios de recongelamiento que mantendrán las

superficies heladas y peligrosas tanto para conducir como para caminar en un futuro previsible”, advirtió el NWS.

Llamado presidencial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el Gobierno federal mantendrá coordinación con los estados afectados: “¡Manténganse a salvo y manténganse abrigados!”, escribió en su plataforma Truth Social.