Nevadas, cortes de energía y atrasos en viajes: Cómo impactará la tormenta invernal Fern a EE. UU.

Esta semana se tiene prevista la llegada de una tormenta invernal que podría afectar a casi dos tercios de EE. UU. y perjudicar de distintas formas a alrededor de 175 millones de personas.

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS, en inglés), se esperan “temperaturas glaciales” en los próximos días debido a un frente frío proveniente del Ártico.

La tormenta invernal fue denominada Fern y, según las autoridades, afectará desde Texas y las Grandes Llanuras, pasando por el centro de EE. UU., hasta los estados del Atlántico medio y el Noroeste.

El NWS afirma que entre este jueves y el viernes 23 la tormenta alcanzará su punto máximo, al grado de poner a Texas en estado de emergencia.

“Esta oleada ártica vendrá acompañada de rachas de viento, lo que provocará sensaciones térmicas peligrosas. Las más frías podrían caer por debajo de los 46°C bajo cero en las Llanuras del Norte”, señala el NWS.

With heavy snow, sleet, and freezing rain in the forecast Friday through Sunday (Jan. 23-25) from New Mexico to the East Coast, it's best to stay home and stay off the roads as the hazardous weather rolls in. But if you absolutely have to travel, make sure your vehicle is packed… pic.twitter.com/3skAQ85Yt0 — National Weather Service (@NWS) January 22, 2026

Además, agregaron que las temperaturas extremadamente bajas se desplazarán desde el norte de EE. UU. hacia el valle del Misisipi, el valle de Ohio y el Noreste, hasta el domingo 25 de enero.

En cuanto a la nevada, las autoridades señalaron que podrían acumularse hasta 30 centímetros de nieve.

⚠️~132 million: Number of people under alerts for snow - sleet - freezing rain.



A large, long-duration winter storm is expected to bring widespread heavy snow, sleet, and freezing rain from the Southern Rockies and Plains beginning Friday (Jan. 23), spreading eastward toward New… pic.twitter.com/z081PriUxu — National Weather Service (@NWS) January 22, 2026

Numerosos canales meteorológicos de EE. UU. advirtieron que esta tormenta podría dañar incluso la infraestructura eléctrica, por lo que se prevén cortes de energía en varios sectores del país.

Además, se combinarán nieve, lluvia y aguanieve, lo que, según medios estadounidenses, hará que los viajes sean “imposibles de realizar”.

Varias autoridades de EE. UU. se han pronunciado ante la llegada de esta tormenta invernal y han detallado los planes de contingencia que tienen previsto ejecutar.

A significant winter storm is still on track for this weekend. Many U.S. airports will be impacted through 12Z Monday. ❄️✈️



For more information, visit https://t.co/F9eMGR93dw! #Aviation #WinterStorm pic.twitter.com/2fuWKBlDvu — NWS AWC (@NWSAWC) January 22, 2026

Por ejemplo, el gobernador de Texas, Greg Abbott, declaró el estado de emergencia, activó a la Guardia Nacional del estado y solicitó apoyo al Departamento de Transporte para aliviar la presión en las carreteras.

En años anteriores, algunas zonas rurales del noreste quedaron completamente incomunicadas mientras las máquinas quitanieves intentaban despejar las carreteras.

