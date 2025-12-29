Tormenta invernal en Estados Unidos: las imágenes que muestran cómo el clima afecta a más de 30 millones de personas

Una tormenta invernal continúa afectando a una vasta extensión de Estados Unidos este lunes 29 de diciembre, y mantiene bajo alertas climáticas a más de 30 millones de personas, desde el Medio Oeste hasta el noreste del país, en uno de los días de mayor actividad turística de la temporada navideña.

El sistema meteorológico, impulsado por lo que los expertos describen como un ciclón intenso, genera una combinación peligrosa de nieve, hielo, lluvia y fuertes vientos que afectan los viajes en uno de los períodos más concurridos del año.

Según CNN, al menos dos millones de personas están bajo alerta de ventisca en el Medio Oeste, donde se pronostican ráfagas de viento de entre 64 y 96 km/h, que podrían arrastrar fuertes nevadas y reducir la visibilidad a menos de 400 metros en muchas zonas.

Caos aéreo y terrestre

El impacto en los viajes ha sido significativo: más de cinco mil vuelos dentro, hacia o desde Estados Unidos experimentaron retrasos el pasado domingo, y más de 500 fueron cancelados, según reportó FlightAware.

La Oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Des Moines, Iowa, aconsejó no viajar entre el domingo y el lunes, al advertir que “se pronostica que los viajes serán peligrosos durante gran parte de las próximas 24 horas”, según información citada por CNN.

De acuerdo con medios estadounidenses, se esperaba que más de 109 millones de personas viajaran en automóvil para las fiestas de fin de año, según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA), lo que representa un aumento del 2% en comparación con el año pasado.

Dangerous travel is expected for much of the next 24 hours! Blowing snow will lead to whiteout conditions over northern Iowa Sunday and Sunday night. Travel in this area is discouraged! #iawx pic.twitter.com/BWi9M5B1lB — NWS Des Moines (@NWSDesMoines) December 28, 2025

Nevadas récord y acumulaciones peligrosas

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés) pronostica acumulaciones de nieve de 30 centímetros o más en la parte alta de los Grandes Lagos, con vientos fuertes que podrían generar condiciones de ventisca blanca peligrosas y, potencialmente, derribar árboles y líneas eléctricas.

Según medios estadounidenses, la nieve y el efecto lago podrían dejar entre 30 y 60 centímetros adicionales en zonas que aún están siendo despejadas tras eventos climáticos anteriores.

La Ciudad de Nueva York registró poco más de 10 centímetros de nieve en Central Park el sábado, la mayor cantidad registrada desde enero del 2022, aunque fue aproximadamente la mitad de lo que el Servicio Meteorológico Nacional había pronosticado antes de la tormenta.

Una persona quita la nieve en Times Square durante una tormenta invernal en Nueva York, Nueva York, EE. UU., el 26 de diciembre de 2025. Se declaró una emergencia meteorológica al pronosticarse hasta 28 centímetros de nieve, y cientos de vuelos quedaron suspendidos en los aeropuertos del área de Nueva York. (tormenta, Nueva York) (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/OLGA FEDOROVA)

Cambios drásticos de temperatura

El medio estadounidense NPR reportó que las temperaturas máximas del lunes serían entre 30 y 40 grados más frías que las del domingo “en gran parte del centro de la nación”, y no solo en el norte. En Dallas, Texas, las temperaturas cayeron drásticamente durante la noche: pasaron de máximas en los 80 °F a los 40 °F.

De acuerdo con medios estadounidenses, en Atlanta las temperaturas rondarían los 72 °F este domingo, tras haber alcanzado los 78 °F en Nochebuena, rompiendo el récord de temperatura máxima de la ciudad para esa fecha. Sin embargo, este calor inusual debe terminar rápidamente con la llegada del frente frío, lo que traerá un clima mucho más frío el martes.

La primera tormenta invernal del 2025 afectará a más de 70 millones de personas. (Foto Prensa Libre: EFE)

Según medios locales, en el sur, los meteorólogos advirtieron sobre tormentas eléctricas antes del ingreso de un frente frío intenso, a veces llamado “Norte Azul”, que provocará una caída brusca de las temperaturas y fuertes vientos del norte que pondrán fin a varios días de calor récord en la región.

Las autoridades continúan instando a los viajeros a extremar precauciones y evitar desplazamientos innecesarios durante las próximas 24 a 48 horas, mientras el sistema de baja presión se intensifica rápidamente sobre el Valle Medio del Misisipi.

Las condiciones climáticas adversas persistirán hasta el martes, cuando surgirá un nuevo problema: el frío ártico, con temperaturas que podrían descender hasta 16 °C por debajo de lo normal en los dos tercios orientales de Estados Unidos.