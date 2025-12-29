¿EE. UU. destruyó una instalación del narcotráfico en Venezuela? Las revelaciones de Donald Trump

Durante la noche del pasado domingo 28 de diciembre, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que las fuerzas armadas estadounidenses destruyeron una instalación estratégica vinculada directamente al narcotráfico en territorio venezolano, durante una operación ejecutada “en los días previos a la celebración navideña”.

Según explicó durante una intervención en el pódcast The Cats & Cosby Show, donde defendió la eficacia de su estrategia antidrogas contra el presidente venezolano Nicolás Maduro, el objetivo era una planta utilizada como centro logístico para el despacho de embarcaciones dedicadas al tráfico de drogas hacia el territorio de EE. UU.

The Cats & Cosby Show es un popular programa de radio conducido por el empresario John Catsimatidis y la periodista Rita Cosby, donde se comentan noticias relevantes con figuras políticas y ejecutivos de empresas. El espacio ofrece análisis político y económico con invitados de alto perfil, como el mandatario republicano, Donald Trump.

La declaración fue realizada durante una entrevista telefónica y el magnate neoyorquino sostuvo que el ataque posiblemente ocurrió en el transcurso del pasado miércoles 24 de diciembre, alrededor de Nochebuena, y lo describió como un gran golpe a la infraestructura utilizada por redes criminales que operan bajo la protección de Maduro.

¿El primer ataque terrestre de EE. UU. a Venezuela?

“Tenían una gran planta y una gran instalación de donde salían los barcos. Hace unas noches la desmantelamos. Así que les dimos un golpe muy duro”, confirmó el mandatario estadounidense, cuya declaración fue hecha durante una entrevista radial y posteriormente confirmada por un funcionario, aunque sin ofrecer mayores detalles.

Ante esta situación, el presidente Trump afirmó que EE. UU. destruyó una instalación de narcotráfico en Venezuela. Según la información disponible, la operación habría ocurrido como parte de la campaña de su administración contra Maduro. De confirmarse, se trataría del primer ataque terrestre conocido desde el inicio de este despliegue.

Sin embargo, Trump no precisó la ubicación de la instalación ni el tipo de fuerzas empleadas en la operación, aunque presentó la acción como parte de una campaña sostenida para reducir el flujo de drogas desde Sudamérica. En ese contexto, aseguró que estas interdicciones han tenido un gran impacto en el combate al narcotráfico.

“Las drogas han bajado casi un 97%. ¿Puedes creerlo?”, afirmó Trump durante la entrevista, tras vincular la destrucción de la planta con una estrategia más amplia orientada a debilitar las capacidades operativas de las organizaciones criminales. Según dijo, las acciones de seguridad militar han generado "dificultades internas" en esas redes.

Trump vs. Maduro

“Lo que está pasando es que tienen problemas para contratar gente. No pueden conseguir a nadie. Cada vez que elimino un bote, salvamos casi 25 mil vidas estadounidenses. Es muy simple”, señaló Donald Trump, antes de defender el uso de la fuerza como un medio para reducir el impacto del narcotráfico en Estados Unidos.

Por su parte, el gobierno venezolano no ha emitido de momento ningún pronunciamiento público sobre lo dicho por el presidente estadounidense, por lo que esta información aún no ha sido confirmada por Nicolás Maduro, quien se encuentra presionado por la Casa Blanca y las fuerzas armadas de EE. UU. desde finales de octubre.