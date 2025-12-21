¿A quién le pertenecía el petrolero incautado por EE. UU. en Venezuela? Esto reveló la Casa Blanca

Durante la mañana de este domingo 21 de diciembre, la Casa Blanca reveló que el nuevo petrolero interceptado en el mar Caribe, frente a las costas de Venezuela, es un buque de bandera falsa que forma parte de la flota fantasma del país suramericano para burlar las sanciones y transportar crudo utilizado para financiar al Gobierno de Caracas.

"El cisterna transportaba petróleo de una empresa sancionada. Se trataba de un buque con bandera falsa que operaba como parte de la flota fantasma venezolana para traficar crudo robado y financiar el régimen narcoterrorista de Nicolás Maduro", argumentó la portavoz de la Administración del presidente Donald Trump, Anna Kelly.

De esta manera, Anna Kelly respondió a los reportes de medios estadounidenses que indican que el buque petrolero, nombrado Centuries y de bandera panameña, no forma parte de la lista de sancionados por EE. UU. y, en cambio, pertenece a una petrolera con sede en China que traslada crudo venezolano a refinerías del gigante asiático.

Asimismo, esta es la segunda embarcación interceptada en el Caribe bajo órdenes del presidente Trump, quien ya había incautado el buque Skipper y confiscado el crudo que transportaba. Poco después, el republicano impuso un bloqueo total a la entrada y salida del país a buques petroleros sancionados por el Gobierno estadounidense.

EE. UU. vs. Venezuela

Ante esta situación, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, publicó un video de la operación en la que participaron miembros de la Guardia Costera y de las Fuerzas Armadas de EE. UU, quienes continuarán “persiguiendo el movimiento ilícito de petróleo sancionado que se utiliza para financiar el narcoterrorismo en la región”.

"En una acción del sábado 20 de diciembre, la Guardia Costera, con el apoyo del Departamento de Guerra, detuvo a un petrolero que estaba atracado por última vez en Venezuela. EE. UU. continuará persiguiendo el tráfico ilícito de petróleo sancionado que se utiliza para financiar el terrorismo. Los encontraremos y los detendremos", agregó.

Lea más: ¿Se inundará California? Las ocho ciudades que están en riesgo por el aumento del nivel del mar

Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que Venezuela les quitó los derechos petroleros a las empresas de Estados Unidos, por lo que decidió aumentar la presión sobre el Gobierno del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, a quien acusa de liderar una red de tráfico de drogas desde su país hacia Norteamérica.

A su vez, desde finales de agosto, el Gobierno de EE. UU. mantiene un amplio despliegue militar en el mar Caribe, principalmente frente a las costas de Venezuela, como parte de una campaña antidrogas en la que ha destruido más de 30 supuestas narcolanchas vinculadas al terrorismo y ha matado a más de un centenar de sus tripulantes.

Maduro rechaza las acciones

Frente a este escenario, el Gobierno venezolano del presidente Nicolás Maduro rechazó lo que calificó como “robo y secuestro” por parte de Estados Unidos de “un nuevo buque privado” que transportaba crudo hacia China, ya que ambos países atraviesan una etapa de fortalecimiento estratégico en un contexto de alta tensión geopolítica.

El mandatario venezolano tachó la operación estadounidense de un acto de “piratería” y denunció también la “desaparición forzada” de la tripulación, lo que —a su juicio— demuestra que la relación entre Venezuela y Estados Unidos atraviesa un periodo de máxima tensión militar y diplomática, marcado por acciones directas contra Maduro.