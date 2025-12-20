¿Se inundará California? Las ocho ciudades que están en riesgo por el aumento del nivel del mar

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), la agencia científica del gobierno de los Estados Unidos que estudia y predice los cambios en océanos, atmósfera y espacio, realizó una simulación sobre el aumento potencial del nivel del mar en California, que podría afectar directamente a sus ciudades costeras.

El estudio de la NOAA detalla el riesgo para varios centros urbanos y reservas naturales en California si el nivel del mar asciende unos tres metros en los próximos meses. Por ello, las agencias científicas y autoridades estatales debaten sobre las acciones necesarias para adaptarse y emprender procesos de recuperación en los años venideros.

Publicado el pasado viernes 19 de diciembre, el informe más reciente de la oficina nacional incorpora los datos generados por la plataforma de la NOAA conocida como "Visor del Aumento del Nivel del Mar", la cual permite visualizar áreas de California propensas a quedar inundadas si el mar supera su nivel actual en los próximos años.

Ante este escenario hipotético, diversas localidades costeras de California podrían experimentar consecuencias directas, de acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), que respalda la proyección del rápido ascenso del nivel del mar debido al calentamiento global y al deshielo polar.

Las ciudades de California en riesgo

Conforme a lo expuesto por la revista estadounidense Newsweek, diversas localidades de California —como San Francisco, Oakland, Long Beach, Huntington Beach, Newport Beach, Seal Beach, San Diego y Crescent City— podrían experimentar consecuencias directas si se concreta el escenario de una inundación generalizada en todo el estado.

Asimismo, los mapas interactivos de la NOAA muestran que un aumento de tres metros en el nivel del mar afectaría diversas zonas urbanas y naturales de California. Por ahora, los análisis científicos indican que en San Francisco podrían inundarse las áreas cercanas al Golden Gate Bridge y a la bahía de San Pablo, ambas de interés turístico.

Por su parte, la ciudad de Oakland experimentaría la entrada de agua en los sectores residenciales e industriales. “Una subida de tres metros inundaría parte de una decena de localidades californianas y modificaría entornos naturales sensibles”, agregó la NOAA, que busca divulgar esta información para mejorar las políticas públicas.

En el sur de California, las ciudades como Long Beach, Huntington Beach, Newport Beach y Seal Beach serían las más afectadas, debido a que la línea costera podría avanzar tierra adentro, lo que aislaría viviendas, vías públicas y centros turísticos, con posibles repercusiones para miles de ciudadanos y visitantes extranjeros en el estado.

Los puntos más vulnerables de California:

San Francisco Oakland Long Beach Huntington Beach Seal Beach Newport Beach San Diego Crescent City

En conformidad con las últimas simulaciones disponibles en la plataforma de la NOAA, conocida como el “Visor del Aumento del Nivel del Mar”, la cual integra recursos gráficos y bases de datos actualizadas, estas ocho ciudades figuran entre las más expuestas al riesgo en California, y sus habitantes podrían resultar seriamente afectados.