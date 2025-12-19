¿Qué reveló la autopsia de Michele y Rob Reiner? El misterio del cineasta asesinado por su hijo Nick

Durante la noche del pasado jueves 18 de diciembre, la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles dio nuevos detalles sobre cómo fueron los últimos minutos con vida del actor y director de cine estadounidense Rob Reiner y su esposa, la fotógrafa Michele Singer, quienes presuntamente fueron asesinados por su hijo en California.

Conforme a lo expuesto por las autoridades, la causa de muerte de la pareja fueron las “múltiples lesiones por objetos punzantes” que ambos presentaban, por lo que la autopsia confirmó que los dos cuerpos hallados en Brentwood presentaban signos de homicidio, lo que sugiere que sus muertes habrían sido causadas por su hijo Nick.

Ante esta situación, Nick Reiner, uno de los tres hijos del productor, guionista y activista político estadounidense, fue arrestado y hasta ahora es el único sospechoso que ha sido señalado por el doble crimen. En consecuencia, el hombre de 32 años fue acusado de dos cargos de asesinato en primer grado, cometidos con un arma blanca.

De ser declarado culpable, Nick podría ser condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Además, de acuerdo con la revista People, el fiscal del Condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, tampoco descartó la posibilidad de que se solicite la pena de muerte, una condena que sí es legal en el estado de California.

El juicio de Nick Reiner

El hijo del ganador de dos premios Primetime Emmy compareció por primera vez ante el tribunal de Los Ángeles el pasado miércoles 17 de diciembre, unos días después de haber sido acusado del asesinato de sus padres. Nick Reiner se presentó detrás de un vidrio en la muy breve audiencia y ahora permanecerá detenido sin derecho a fianza.

Según la cadena de televisión estadounidense Univisión, Nick deberá ser imputado el próximo miércoles 7 de enero, debido a que presuntamente “hay asuntos muy complejos y serios asociados a este caso”, conforme a lo expuesto por el abogado de Reiner, quien considera que la situación va más allá del asesinato de Rob y Michele.

“Esto requiere ser examinado, observado y analizado”, agregó el colegiado al momento de ser entrevistado por Univisión tras la presentación judicial. A su vez, la Fiscalía de Los Ángeles formalizó los dos cargos por homicidio en primer grado, con circunstancias agravantes por tratarse de múltiples asesinatos y por el uso de un arma mortal.

Por otra parte, diversos medios estadounidenses informaron que Nick Reiner fue detenido y no ofreció resistencia. El momento quedó captado por una cámara de seguridad, y en la grabación se puede ver cuando los dos agentes lo toman por sorpresa al salir de una estación de servicio, a unos 20 kilómetros de la casa de sus padres.

El misterio del cineasta asesinado

Conforme a lo expuesto por TMZ, un programa de televisión de noticias de entretenimiento sobre celebridades, Nick Reiner vivía de forma intermitente con sus padres. Además, el hombre de 32 años había hablado en varias ocasiones, de forma abierta, sobre su batalla contra las adicciones, la cual comenzó cuando entró en la adolescencia.

En diciembre del 2015, cuando tenía 22 años, Nick Reiner escribió una película que fue dirigida por su padre, llamada Being Charlie, la cual narra la difícil recuperación de un hijo de padres famosos que había quedado devastado por el uso de las drogas. Por ello, en su momento se rumoró que la historia estaba basada en hechos que él vivió.