Escenario
Cómo fueron las horas previas a la muerte de Rob Reiner y su esposa, según una persona cercana a la familia
Una personas cercana a Rob Reiner y a su esposa habló desde el anonimato con un medio de EE. UU. sobre las horas previas al hallazgo de sus cuerpos.
Rob Reiner (derecha) y Michelle Reiner (izquierda) llegan a la ceremonia de entrega de medallas en honor a los galardonados de la 46.ª edición de los Premios Kennedy Center Honors en el Departamento de Estado en Washington, DC, EE. UU., el 2 de diciembre de 2023 (reeditada el 15 de diciembre de 2025). (Foto Prensa Libre: EFE)
Recientemente, el medio The New York Times afirmó que un familiar cercano del director de cine Rob Reiner y su esposa, Michele Singer, relató las horas previas y posteriores al hallazgo de sus cuerpos, el pasado 14 de diciembre, en su vivienda, en Brentwood.
La persona, que decidió hablar bajo anonimato, habría revelado aspectos como el momento en que una masajista de la familia llegó a la vivienda sin obtener respuesta, así como el hallazgo de los cuerpos por parte de una de las hijas del director.
Según la fuente, una masajista llegó ese domingo a la residencia de los Reiner y, al no obtener respuesta, se comunicó con una de las hijas, Romy, para que ingresara a la casa.
Fue entonces cuando la hija encontró el cuerpo de Reiner e, inmediatamente, llamó a los números de emergencia.
La fuente añadió que Romy no vio el cuerpo de su madre y que se enteró de su muerte posteriormente, por parte de los paramédicos que llegaron a la vivienda.
En cuanto a Nick Reiner, hijo de Rob y principal sospechoso de los asesinatos, fue detenido ese mismo domingo en otra zona de Los Ángeles.
La fuente aseguró al medio que, en las semanas anteriores a los asesinatos, Nick, de 32 años, no mostró ninguna actitud que hiciera pensar que podría cometer un crimen como ese.
Agregó que la familia Reiner estaba acostumbrada a gestionar muchos de los problemas que enfrentaban, incluido el de Nick con sus adicciones.
La fuente también confirmó que, un día antes del hallazgo de los cuerpos de Reiner y su esposa, ellos asistieron, junto a Nick, a una fiesta navideña.
Relató que Nick había mostrado "un comportamiento errático" y que protagonizó una fuerte discusión con su padre.
Sin embargo, la fuente negó que la confrontación fuera "tan acalorada".
Lea también: 5 películas icónicas de Rob Reiner que marcaron la historia del cine