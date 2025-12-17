Cómo fueron las horas previas a la muerte de Rob Reiner y su esposa, según una persona cercana a la familia

Recientemente, el medio The New York Times afirmó que un familiar cercano del director de cine Rob Reiner y su esposa, Michele Singer, relató las horas previas y posteriores al hallazgo de sus cuerpos, el pasado 14 de diciembre, en su vivienda, en Brentwood.

La persona, que decidió hablar bajo anonimato, habría revelado aspectos como el momento en que una masajista de la familia llegó a la vivienda sin obtener respuesta, así como el hallazgo de los cuerpos por parte de una de las hijas del director.

Según la fuente, una masajista llegó ese domingo a la residencia de los Reiner y, al no obtener respuesta, se comunicó con una de las hijas, Romy, para que ingresara a la casa.

Fue entonces cuando la hija encontró el cuerpo de Reiner e, inmediatamente, llamó a los números de emergencia.

La fuente añadió que Romy no vio el cuerpo de su madre y que se enteró de su muerte posteriormente, por parte de los paramédicos que llegaron a la vivienda.

En cuanto a Nick Reiner, hijo de Rob y principal sospechoso de los asesinatos, fue detenido ese mismo domingo en otra zona de Los Ángeles.

An unnamed source told the New York Times the Reiners’ daughter, Romy, had discovered only her father’s body, and disputed reports the couple argued with their son, Nick, at a party the previous eveninghttps://t.co/yjDK0rqDEw — Ⓜ️Ⓜ️ Lauren Ashley Davis - OG Meidas Might 🇺🇲🦅 (@Meidas_LaurenA) December 17, 2025

La fuente aseguró al medio que, en las semanas anteriores a los asesinatos, Nick, de 32 años, no mostró ninguna actitud que hiciera pensar que podría cometer un crimen como ese.

Agregó que la familia Reiner estaba acostumbrada a gestionar muchos de los problemas que enfrentaban, incluido el de Nick con sus adicciones.

La fuente también confirmó que, un día antes del hallazgo de los cuerpos de Reiner y su esposa, ellos asistieron, junto a Nick, a una fiesta navideña.

Relató que Nick había mostrado "un comportamiento errático" y que protagonizó una fuerte discusión con su padre.

Journalism working. Unusually transparent in that this is an aggressively anonymous but clearly authorized statement from the family. So very sad. RIP.



New Details Emerge About How Rob and Michele Reiner Were Found - The New York Times https://t.co/DiNIWDcyTN — David Poland (@DavidPoland) December 17, 2025

Sin embargo, la fuente negó que la confrontación fuera "tan acalorada".

