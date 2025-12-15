5 películas icónicas de Rob Reiner que marcaron la historia del cine

Rob Reiner, fallecido el pasado 14 de diciembre junto con su esposa, dejó un legado cinematográfico que incluye más de 20 películas dirigidas y otras producciones en las que participó como actor, productor, guionista e incluso encargado de piezas musicales.

Su partida consternó al gremio cinematográfico. “Rob Reiner era, sencillamente, el más genial. Le echaremos mucho de menos”, señala IMDb, sitio especializado en cine.

Según su biografía publicada, Reiner nació el 6 de marzo de 1947 en El Bronx, Nueva York, Estados Unidos. De acuerdo con IMDb, fue reconocido por producciones como la serie All in the Family, This is Spinal Tap y la película El lobo de Wall Street.

Además de estas, Reiner fue autor de otros clásicos que perdurarán en la memoria de quienes lo admiraban. A continuación, compartimos cinco películas memorables del cineasta, citadas por diversos medios internacionales.

¿Cuáles son las cinco películas icónicas de Rob Reiner?

1. This is Spinal Tap (1984)

Según El País, esta fue su primera película. Se trata de una cinta que dio paso a un nuevo género en Hollywood: el falso documental. De acuerdo con el diario español, la película retrata las desventuras de una banda ficticia británica llamada Spinal Tap, que promociona su nuevo álbum.

En la cinta, Reiner interpreta a Marty Di Bergi, un director que entrevista a la agrupación mientras “las cosas se tuercen”. La prensa internacional la cataloga como un clásico de culto.

2. Cuando Harry conoció a Sally (1989)

Esta comedia romántica figura entre las obras más emblemáticas dirigidas por Reiner. Protagonizada por Meg Ryan (Sally) y Billy Crystal (Harry), se ha convertido en un clásico del género. La cinta aborda la amistad entre los protagonistas y sus desafíos: mientras Sally cree en la amistad entre hombres y mujeres, Harry sostiene lo contrario.

3. Dicen por ahí (2005)

Esta cinta también se cuenta entre las recordadas bajo la dirección de Reiner. La historia gira en torno a una mujer que, pese a su reticencia al compromiso, está a punto de casarse. Sin embargo, antes del enlace descubre un escabroso secreto: la película El graduado podría estar basada en la vida romántica de su madre y su abuela, lo que la lleva a viajar a San Francisco en busca de respuestas, según la sinopsis de SensaCine.

4. El lobo de Wall Street (2013)

En esta producción, Reiner interpreta a Max Belfort, padre de Jordan, el protagonista. La trama narra la historia de un corredor de bolsa adicto a las drogas que busca eludir al FBI mientras realiza negocios ilícitos con sus socios.

5. Being Charlie (2015)

Aunque El País aclara que no se trata de su mejor película, destaca que en esta obra el cineasta intentó retratar el drama de su hijo menor, Nick, y su adicción a las drogas. En la actualidad, Nick fue arrestado como sospechoso del homicidio de sus padres, según reportes de la prensa extranjera. Por su trasfondo familiar, esta producción figura entre las más relevantes del cineasta.