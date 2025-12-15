¿Cómo murieron Rob Reiner y su esposa? Sus cuerpos fueron encontrados en su propio hogar

Durante la mañana de este lunes 15 de diciembre se dio a conocer que el director de cine estadounidense Rob Reiner y su esposa, la productora y fotógrafa Michele Singer, fueron encontrados muertos el domingo 14 en su domicilio de Los Ángeles, donde, según los primeros indicios de la prensa, habrían sido asesinados por uno de sus hijos.

La revista especializada People, dedicada a las celebridades e historias de interés general, señala al hijo mediano de la pareja, Nick Reiner, como el presunto autor de los hechos. En tanto, otros medios estadounidenses, como el portal de TMZ, indican que ambos fueron asesinados por un familiar muy cercano, “posiblemente” tras una pelea.

La única hija de la pareja fue quien encontró los cuerpos de sus padres, por lo que presuntamente declaró a la Policía de Los Ángeles, en el estado de California, que un miembro muy cercano de la familia los había matado, e indicó a los agentes que dicha persona debía ser considerada como principal sospechosa porque era ”peligrosa”.

Dadas las circunstancias, Nick Reiner, quien ahora está en el centro de atención, había tenido problemas de adicción en el pasado y llegó a vivir en la calle. Participó en el guion de una película basada en sus propias experiencias, que narra la historia de un joven de 18 años adicto que, tras escapar de un centro de rehabilitación, regresa a casa.

¿Cómo murió Rob Reiner?

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles recibió una llamada por una emergencia médica a las 15.30 horas del pasado domingo 14 de diciembre, y cuando llegaron sus socorristas encontraron a Robert Reiner, de 78 años, y a su esposa, Michele Singer, de 68, ya fallecidos, tras haber sido presuntamente degollados por uno de sus hijos.

La Policía local de Los Ángeles, California investiga lo sucedido como un presunto homicidio. En su primera comparecencia ante la prensa, el subjefe Alan Hamilton señaló que aún no había detenidos y que tratarían de hablar con todos los familiares posibles durante la investigación, debido a que ambos habrían sido degollados por un familiar.

El anuncio de la muerte de Rob Reiner ha conmocionado tanto al mundo de las artes como al de la política. La familia expresó en un comunicado que tiene el corazón roto por esta pérdida repentina, y actores que trabajaron con él, como Kathy Bates y John Cusack, afirmaron estar devastados o en estado de shock tras enterarse de la noticia.

Cary Elwes, quien protagonizó varias películas dirigidas por Reiner, publicó en su cuenta de Instagram una foto en blanco y negro de las sillas que él y el director utilizaron durante el rodaje de una de sus películas, junto al mensaje: “Sin palabras”. A su vez, su compañero Christopher Guest dijo estar desolado por la forma en que había fallecido.

La muerte de Reiner

Uno de los principales colegas de Robert, Joe Russo —el responsable de los dos últimos largometrajes de Los Vengadores—, hizo un juego de palabras con el título de una de las películas de Reiner y lamentó la pérdida “de uno de los pocos hombres buenos”. Además, afirmó que se ha ido “uno de los mejores cineastas de todos los tiempos”.

Por último, el expresidente estadounidense Barack Obama y su esposa, Michelle, señalaron estar “desconsolados” y afirmaron que los logros de Reiner en el cine y la televisión brindaron algunas de las historias más preciadas en la pantalla. En tanto, para la exvicepresidenta Kamala Harris, la carrera de Rob llegó a múltiples generaciones.