¿Quién mató a Rob Reiner? El actor y director de cine estadounidense fue hallado en Los Ángeles

El programa de televisión TMZ informó durante la mañana de este lunes 15 de diciembre la muerte de Robert Reiner, un actor, director de cine, productor, guionista y activista político estadounidense que alcanzó la fama en 1970 por su interpretación de Michael Stivic en la serie All in the Family, papel por el que ganó dos premios Emmy.

Sin embargo, TMZ reportó que el director de cine estadounidense y su esposa, la productora Michele Singer, habrían sido presuntamente degollados por un familiar, en el hogar de la pareja, en la ciudad de Los Ángeles, California, donde las autoridades locales encontraron los cuerpos sin vida de Rob Reiner, de 78 años, y de su esposa, de 68.

Asimismo, la revista estadounidense People, dedicada a las celebridades e historias de interés general, señaló directamente al hijo mediano de Rob Reiner y Michele Singer como el presunto responsable del aparente homicidio de la pareja, que llevaba casi cuatro décadas junta, tras su matrimonio en noviembre de 1989, hace más de 36 años.

Se rumora que la agresión del hijo mediano hacia sus dos padres ocurrió tras una posible discusión el pasado domingo 14 de diciembre, según diversas fuentes que contactaron al medio especializado en entretenimiento, aunque ninguna logró especificar el motivo del desacuerdo entre Rob Reiner y Michele Singer con su descendiente.

¿La familia es responsable?

Conforme a lo expuesto por TMZ, la hija de ambos encontró los cuerpos y declaró a la Policía de Los Ángeles, en el estado de California, que un miembro de la familia había sido el responsable de la muerte de sus padres. No obstante, en ningún momento se precisó si algún otro hijo de Rob Reiner y Michele Singer también estaba involucrado.

Aún no hay confirmación oficial sobre la identidad del sospechoso de los asesinatos. Mientras la revista People señala al hijo mediano de la pareja, Nick Reiner, de 32 años, como el presunto culpable, otros medios se limitan a indicar que un familiar muy cercano está siendo interrogado por la Policía, que por ahora no ha ofrecido más detalles.

Por otra parte, está previsto que a lo largo de este lunes 15 de diciembre los investigadores ofrezcan nueva información sobre el suceso y la identidad del sospechoso que habría asesinado al autor de clásicos como Cuando Harry conoció a Sally o El lobo de Wall Street, quien fue hallado muerto con heridas compatibles con un acuchillamiento.

Dadas las circunstancias, la muerte de Reiner y de su esposa, Michele, ha causado conmoción entre personalidades del arte y la política, ámbitos en los que el director era ampliamente conocido. Uno de ellos fue el escritor Stephen King, quien mencionó que Rob siempre estuvo a su lado y que estaba horrorizado y entristecido por el suceso.

Rob Reiner y Michele Singer

Los estadounidenses Robert Reiner y Michele Singer se casaron en noviembre de 1989, el mismo año en que se estrenó Cuando Harry conoció a Sally, una de las películas más famosas del director. Posteriormente, tuvieron tres hijos: Jake, Nick y Romy, quienes también se interesaron por el mundo de la actuación y del cine, como sus dos padres.

Nick Reiner, acusado de haber asesinado a sus padres, participó en el guion de Being Charlie, una película estrenada a finales del 2015 que estaba inspirada en parte en sus propias experiencias y problemas de adicción. El filme cuenta la historia de un joven adicto a las drogas que, tras escapar de un centro de rehabilitación, regresa a su casa.