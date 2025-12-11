The Skipper: ¿Qué se sabe del barco petrolero incautado por EE. UU. muy cerca de Venezuela?

Durante la tarde del pasado miércoles 10 de diciembre, decenas de militares estadounidenses armados abordaron un barco petrolero y tomaron el control del mismo, en una de las más recientes ofensivas de la campaña del Gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, contra Venezuela y su mandatario, Nicolás Maduro.

En las imágenes difundidas por la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, se puede observar a las tropas estadounidenses asaltando la embarcación desde múltiples helicópteros para efectuar la incautación. “Creo que es el barco petrolero más grande que se haya incautado jamás”, agregó Trump durante una entrevista en la Casa Blanca.

Ante esta situación, Pam Bondi informó que el buque supuestamente transportaba petróleo venezolano, por lo que fue abordado por Estados Unidos debido a su presunta implicación en una red ilícita de transporte de crudo que apoya a organizaciones terroristas extranjeras, aunque en ningún momento se compartió el nombre de alguna.

Sin embargo, a pesar que la incautación se dio cerca de las costas de Venezuela, la fiscal general de los Estados Unidos le aseguró a los medios que el operativo se llevó a cabo de forma segura, por lo que ninguno de los militares que participaron resultó herido y, por el momento, no se ha reportado la muerte de ningún venezolano presente.

Ataques de EE. UU. a Venezuela

Luego de que se dio a conocer la noticia de la incautación, el Gobierno de Venezuela calificó lo ocurrido como “un robo descarado y un acto de piratería internacional” que forma parte de una campaña de Estados Unidos que responde a un plan deliberado de despojo de sus principales riquezas energéticas, como es el caso del petróleo.

“El Gobierno Bolivariano reafirma que acudirá ante todas las instancias internacionales existentes para denunciar este grave crimen internacional, y defenderá con determinación absoluta su soberanía, sus recursos naturales y su dignidad nacional”, señaló el vocero de Venezuela mediante un comunicado compartido con la prensa.

Esto se debe a que la incautación del barco petrolero se llevó a cabo en medio de una campaña de ataques armados contra supuestas narcolanchas en el mar Caribe y el océano Pacífico por parte de las tropas estadounidenses, bajo el argumento de que estas presuntamente participan en el tráfico de drogas y armas hacia Estados Unidos.

Por su parte, la administración del presidente estadounidense Donald Trump también acusó al mandatario venezolano Nicolás Maduro de estar implicado en el narcotráfico internacional. No obstante, el Gobierno de Venezuela señaló públicamente que EE. UU. simplemente busca un cambio de gobernante en Caracas, “algo que no sucederá”.

The Skipper: El petrolero incautado

Pese a que las autoridades de los Estados Unidos no difundieron información sobre el buque petrolero abordado ni sobre su destino tras ser incautado por la Guardia Costera de la nación, un alto mando militar informó a la división de noticias BBC News que el barco se llama The Skipper (El Capitán, en español) y que salió de Venezuela.

Dadas las circunstancias, el medio del Reino Unido dio a conocer que este buque fue sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en diciembre de 2022 por su presunta participación en una supuesta red de contrabando de petróleo que habría ayudado a financiar a Hezbolá, un grupo paramilitar musulmán del Líbano.

Se rumora que, en aquel momento, hace tres años, el barco petrolero se llamaba Adisa y formaba parte de una red ilícita controlada por el magnate ruso Viktor Artemov, cuyos buques navegaban bajo bandera de Guyana y Panamá, aunque no estuvieran registrados en estos dos países, con el objetivo de evitar más sanciones internacionales.