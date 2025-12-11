Trump lanza el portal de la tarjeta dorada: ¿Cuáles son los precios para residir en los Estados Unidos?

Durante la noche del pasado miércoles 10 de diciembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un portal para solicitar la llamada tarjeta dorada, un documento que presentó como un mecanismo para atraer a personas interesadas en establecerse en EE. UU. y acceder a beneficios equiparables a los de los residentes.

“¡La tarjeta dorada Trump del Gobierno de Estados Unidos ya está aquí!”, publicó el presidente estadounidense en su cuenta de Truth Social, donde adelantó que esta vía ofrece un “camino más sólido” que la tradicional tarjeta verde (green card, en inglés) y que la tarjeta dorada es “mucho mejor”, porque, al parecer, brinda más beneficios.

Por su parte, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, aseguró que quienes obtienen la residencia permanente actual ganan menos que el ciudadano estadounidense promedio y son más proclives a solicitar ayudas públicas, algo que se busca evitar con esta tarjeta dorada. Por ello, dijo, se pretende atraer únicamente a “los mejores”.

“Es muy emocionante, para mí y para el país, que hayamos lanzado la tarjeta dorada Trump”, agregó el presidente en una mesa redonda en la Casa Blanca, donde también prometió que esta vía ofrece una residencia en Estados Unidos en tiempo récord, algo que, según él, todo el mundo desea desde el momento en que conoce la nación.

Los precios de la tarjeta dorada Trump

La página oficial compartida por el presidente Donald Trump en sus redes sociales ofrece tres modalidades. La tarjeta individual exige un pago de US$1 millón (Q7 millones 657 mil), mientras que la opción corporativa, dirigida a empresas que buscan retener o trasladar talento extranjero, eleva el costo a US$2 millones (Q15 millones 314 mil).

Según lo expuesto en el portal presentado por el mandatario republicano, las primeras dos opciones incluyen, además, una tarifa administrativa no reembolsable de US$15 mil (Q114 mil 855). “Las grandes empresas estadounidenses por fin pueden conservar su valioso talento extranjero”, señaló Trump en otra publicación en Truth Social.

Asimismo, el Gobierno de los Estados Unidos lanzó también la tarjeta platino, una versión “de alta calidad y con características más exclusivas”, valorada en US$5 millones (Q38 millones 285 mil) y presentada como una mucho mejor opción, con beneficios adicionales frente al modelo estándar de la tarjeta dorada del presidente Donald Trump.

Sin embargo, aunque la Casa Blanca defiende el programa como una herramienta para atraer inversión y profesionales altamente cualificados, expertos legales advierten que su implementación podría enfrentar retos normativos y cuestionamientos éticos, debido a su similitud con esquemas de “visas doradas” utilizados en otros países de Europa.

¿La tarjeta dorada es un tipo de visado?

El plan del presidente Donald Trump fue presentado inicialmente como un posible sustituto del visado EB-5, creado por la Ley de Inmigración de 1990, que permite a inversores extranjeros obtener la residencia permanente a cambio de una inversión sustancial en un negocio en Estados Unidos y la creación de al menos diez empleos.

Este programa buscaba estimular la economía y el desarrollo de Estados Unidos, permitiendo que el inversionista y su familia (cónyuge e hijos solteros menores de 21 años) obtuvieran la residencia condicional y, posteriormente, con el paso del tiempo, la permanente. No obstante, Trump afirmó que su tarjeta es mucho mejor que esa opción.