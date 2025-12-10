Ricardo Arjona llegará a los Estados Unidos: Las fechas de sus primeras presentaciones del 2026

El músico y cantautor guatemalteco Ricardo Arjona seguirá cautivando a sus fanáticos en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias por cuatro conciertos más, ya que sus presentaciones del jueves 11, viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de diciembre serán las últimas en la tierra que lo vio nacer, antes de prepararse para el siguiente año.

Ricardo Arjona conquistó a miles de guatemaltecos en el comienzo oficial de su gira conocida como “Cabaret Seco”, donde el nacido en Jocotenango, Sacatepéquez, se lució con un estilo musical que varía desde baladas hasta pop latino y rock, al combinar sus canciones más nuevas con sus éxitos más antiguos, para satisfacer a grandes y chicos.

Sin embargo, tras una residencia en la Ciudad de Guatemala que comenzó el pasado viernes 31 de octubre, el artista nacional está listo para tomar un merecido descanso y alistarse para el comienzo de su gira internacional del 2026, que tendrá como protagonista a Estados Unidos, donde miles de sus seguidores están listos para poder verlo.

“Las cosas que se escriben, hay que salirlas a gritar. Poniendo las canciones en la maleta, pactando la cita, soñando con el momento. Nos vemos pronto, mis hermanos. Porque somos un poco el país que dejaron y el amigo que abraza y celebra el reencuentro”, escribió Arjona en sus redes sociales al anunciar su llegada a los Estados Unidos.

Las primeras fechas de Arjona en su gira por EE. UU.

La primera presentación de Ricardo Arjona en suelo estadounidense será el próximo viernes 30 de enero en el Allstate Arena, un estadio deportivo ubicado en la ciudad de Rosemont, Illinois, sede de los Chicago Wolves, un equipo profesional de hockey sobre hielo, por lo que el recinto cuenta con capacidad para casi 18 mil 500 espectadores.

Posteriormente, el martes 3 de febrero, Ricardo Arjona presentará su gira Lo que el Seco no Dijo en el Spectrum Center, un pabellón deportivo ubicado en la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte. Este recinto cuenta con casi 19 mil localidades y es el estadio de los Charlotte Hornets de la NBA, la principal liga profesional de baloncesto.

Unos días después, el viernes 6 de febrero, la estrella guatemalteca aterrizará en el PeoplesBank Arena, un complejo deportivo y de convenciones ubicado en la ciudad de Hartford, Connecticut, con una capacidad para 16 mil 294 personas. Las entradas oscilan entre los US$75 (Q570) y los US$300 (Q2 mil 295), de acuerdo con la localidad.

Al día siguiente, el sábado 7 de febrero, Arjona viajará a Elmont, Long Island, para presentarse en el UBS Arena, una arena multiusos que se caracteriza por ser la única en el área metropolitana de Nueva York construida con el propósito de albergar partidos de hockey sobre hielo, siendo la casa del equipo de esta liga, los New York Islanders.

Arjona en Nueva York y Boston

Tras su presentación en Long Island, Ricardo Arjona seguirá en la Gran Manzana para dos conciertos más: el miércoles 11 y jueves 12 de febrero, donde el guatemalteco se lucirá en el Madison Square Garden, un recinto deportivo que alberga los partidos que disputan como locales los New York Knicks, de la Asociación Nacional de Baloncesto.

Esa misma semana, el domingo 14 de febrero, el artista sacateco se quedará en el norte del país y se presentará en el TD Garden, un pabellón deportivo ubicado en el barrio North End de Boston, Massachusetts, la casa de los Celtics, donde 19 mil 580 espectadores podrán disfrutar de canciones como Barcelona, Luna, Gritas, Nirvana, Mujer y Mentira.