Los memes que dejaron el paso de Jason Momoa y Adria Arjona por Guatemala y su cariño y admiración por el país

Desde el jueves 4 de diciembre, Jason Momoa y Adria Arjona han llamado la atención del público guatemalteco. La pareja asistió a dos de los conciertos de Ricardo Arjona —padre de Adria— durante su residencia en el país y el inicio de su gira Lo que el seco no dijo.

Durante el primer concierto, Adria apareció como sorpresa para su padre mientras este interpretaba Mujer, canción que escribió para ella.



En el segundo día también fue invitada al escenario, donde recibió palabras de admiración de su padre. Momoa y Arjona son pareja desde 2024 y, después de los conciertos, han visitado el Centro Histórico, la zona 4, Tikal —viaje que despertó la atención de los guatemaltecos— y también Antigua Guatemala.



Uno de los últimos mensajes de Momoa en su perfil de Instagram fue de agradecimiento:

"Qué honor ser testigo de estos momentos especiales en Guatemala. Mi mente está asombrada, mi alma está llena. Amo este lugar, esta gente y esta familia. Te amo, mi amor. Y gracias, Ricardo. Qué concierto más especial, qué dicha mía", expresó.

Adria respondió: “Te amo, mi amor”; y Ricardo Arjona agregó: “Bienvenido a esta tierra amable y hermosa. Igual que mi niñita”.

También compartió en sus historias un video en el que va en pick-up rumbo a Tikal, acompañado del mensaje: “Te amo, Guatemala”.

Estos momentos han inspirado la creación de distintos memes e historias que narran esta peculiar visita al país.

Algunas marcas utilizaron montajes con la imagen del artista para simular que había visitado sus comercios.

Un usuario también compartió un montaje de Momoa, en su papel de Aquaman, comiendo caldo en el Mercado Central.

En otro de los videos se observa al actor preparando tamales para la temporada.

También se destacó que traía poca seguridad, a diferencia de algunos influencers guatemaltecos que, en las últimas semanas, han creado cordones de seguridad para caminar por las calles del país.

“Mi suegro Arjona me trajo aquí a Guate para que venga a salvar el lago de Amatitlán”, dice una de las creativas sugerencias compartidas por los guatemaltecos.