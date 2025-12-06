“Nunca pidió igualdad y se la ganó”: Ricardo Arjona rinde un tributo inesperado a su hija Adria durante emotivo concierto de “Lo que el seco no dijo”

El viernes 5 de diciembre, durante el concierto 21 de Ricardo Arjona en su residencia en Guatemala —que marcó el inicio oficial de su gira Lo que el seco no dijo— se vivió un momento emotivo protagonizado por su hija, Adria Arjona. Presente en el público junto a su pareja Jason Momoa, la actriz bajó por segunda vez al escenario para abrazar a su padre ante miles de asistentes.



El más reciente álbum de Ricardo Arjona incluye la canción Mujer, dedicada a ella. El video de este tema, dirigido por el propio cantautor, presenta escenas de Adria caminando, y ha sido proyectado en cada noche de la gira.



Adria Arjona nació el 25 de abril de 1992 y tiene 33 años. Se ha consolidado como uno de los rostros emergentes más reconocidos de Hollywood, con destacadas participaciones en cine y televisión.



Durante el primer concierto, el jueves 4 de diciembre, Adria sorprendió al público al aparecer en el escenario mientras su padre interpretaba Mujer y también le dedicó un mensaje lleno de admiración. Al día siguiente, viernes 5, tras concluir la canción, Ricardo Arjona pronunció un breve discurso que conmovió al público:



“La primera vez que la vi, con el atrevimiento de lo que pretendía, hizo un casting. Se disfrazó con otra voz: la de su propia madre. Y así consiguió su primer papel en una película de Hollywood. Jamás pidió igualdad; se la ganó. Ella es Adria Arjona”.



Los aplausos no se hicieron esperar mientras Adria subía al escenario vestida con una blusa negra y una falda elaborada con tela tradicional guatemalteca. Padre e hija se fundieron en un abrazo que fue ovacionado por los asistentes. El video fue publicado por MúsicaconK en TikTok.

♬ sonido original - MúsicaConK @musicaconk El homenaje de Ricardo Arjona para su hija Adria Durante el show 21 de la gira "Lo que el Seco no dijo" y residencia en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias de la ciudad de Guatemala, el cantautor Ricardo Arjona destacó, por segunda noche consecutiva, la trayectoria de su hija Adria, actriz que brilla con su propia luz. Adria protagoniza el videoclip del tema "Mujer", un éxito del álbum "Seco" y canción infaltable en sus recientes conciertos. @ricardoarjona #loqueelseconodijo



Carrera de Adria Arjona



En redes sociales Adria Arjona cuenta con más de un millón de seguidores.

Su primer trabajo profesional fue en el cortometraje Loss (2012).

Participó en series como Unforgettable y Person of Interest, y debutó en cine con la comedia española Little Galicia (2015).

Ha actuado en películas como Titanes del Pacífico: La insurrección, Escuadrón 6, dirigida por Michael Bay, y Morbius, junto a Jared Leto.

Protagonizó Hit Man, de Richard Linklater, junto a Glen Powell.

Forma parte de Splitville, nominada a Mejor Comedia en los Critics Choice Awards.

Participó en la serie Star Wars: Andor, del universo Star Wars.



Una relación marcada por el apoyo mutuo



Las muestras de apoyo entre padre e hija han sido constantes. En redes sociales, Adria suele felicitar a su padre y compartir imágenes de sus conciertos, especialmente cuando interpreta Mujer. En el inicio de la gira, le escribió: “Te amo”.



En una entrevista televisiva, Adria contó que siempre ha seguido los consejos de su padre, especialmente uno que la impulsa en cada proyecto: “Siempre me ha dicho que el no ya lo tengo y tengo que chambear (trabajar) por el sí”.



En esa ocasión, desde Londres, Ricardo Arjona participó en ese mismo programa con un mensaje para su hija, comentó que apareció mencionado en un artículo del diario El País de España relacionado con ella: “¿Me estoy convirtiendo, de a poquito, en el papá de Adria Arjona?”, dijo entre sonrisas, antes de agregar con orgullo: “Este es el primer peldaño de todo lo que te espera”.