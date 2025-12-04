Ricardo Arjona recuerda a Gabriel García Márquez y anuncia concierto en Colombia: “El verdadero Macondo es Aracataca”

En medio del recuerdo de su historia con el escritor y periodista colombiano Gabriel García Márquez, Ricardo Arjona anunció una nueva parada de su más reciente gira, Lo que el Seco no dijo, programada para el 2026.

Como sexto país que verá el regreso del cantautor guatemalteco a escenarios internacionales, Colombia se suma a Estados Unidos, Argentina, Chile, Puerto Rico y Perú, que Arjona recorrerá el próximo año para promocionar su álbum Seco.

El anuncio llega a dos semanas de concluir los 27 conciertos programados para su residencia en Guatemala. El punto de encuentro será el Movistar Arena, en la ciudad de Bogotá, el próximo 31 de julio del 2026.

Con este nuevo anuncio, Ricardo Arjona compartió su historia con el escritor Gabriel García Márquez, a quien ha confesado admirar y considerar una de las mayores influencias en su vida.

El amor que me tenía y Gabriel García Márquez

A través de su canción El amor que me tenía, donde menciona Macondo —el pueblo ficticio creado por García Márquez para desarrollar su novela Cien años de soledad—, Arjona rinde homenaje a uno de sus ídolos. Aunque nunca llegaron a conocerse personalmente, el Nobel colombiano fue su vecino.

Fue en el 2020, cuando promocionaba su álbum Blanco, que el cantautor guatemalteco compartió —durante una transmisión en vivo en su página web— cómo El amor que me tenía cuenta la historia de su profunda admiración por García Márquez y de cómo nunca se atrevió a conocerlo cuando vivieron cerca, según una publicación de Prensa Libre.

“Macondo, para mí, es un lugar fantástico con un montón de historia”, dijo Arjona recientemente, al explicar que el verdadero Macondo es Aracataca, “el pueblito del Gabo”, en referencia a Gabriel García Márquez.

“¿Qué hacía este personaje —yo— en Aracataca, buscando vestigios de Gabriel García Márquez, cuando por azares del destino había parado a vivir a metros de su casa? Era mi vecino en México”, recordó Arjona sobre su viaje para conocer el lugar de nacimiento del escritor, mientras explicaba cómo no se atrevió a hablarle cuando fue su vecino en El Pedregal, en la Ciudad de México.

“Nunca me atreví a conocerlo, aunque vivía a unas cuadras de su casa. Después fui a buscarlo al pueblo donde nació, en Colombia, pero no lo conocí. Sin duda, es uno de los personajes más importantes entre las influencias que han calado en mí para escribir”, compartió Ricardo Arjona en el 2020.

En esa ocasión, Arjona explicó que, cuando una fan se le acerca creyendo que es un gran tipo, se genera una relación incómoda porque —según sus palabras— “solo soy un tipo cualquiera que decidió cantar y tocar la guitarra”. Añadió que, al estar en un pedestal, surge una expectativa irreal: “Uno es una persona normal, que comete errores. Creo que por eso nunca me animé a conocer a García Márquez”.

En su anuncio, al recordar al premio Nobel de Literatura, compartió que aún resguarda uno de sus tesoros más preciados: un libro enviado por el escritor. “Alguna vez me envió este libro con esta dedicatoria. Vea que es uno de mis tesoros más grandes”, dijo, mientras mostraba el mensaje: “Para Ricardo Arjona, él de la voz. García Márquez”, lo que lo emocionó profundamente.