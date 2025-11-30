“Lo estás haciendo muy bien”: Arjona canta a dúo con seguidora que traduce su canción en lengua de señas

Con más de la mitad de sus conciertos realizados en la residencia Lo que el Seco no dijo, programados en Guatemala, Ricardo Arjona sigue sorprendiendo a sus seguidores. Esta vez, invitó a una joven a interpretar en lengua de señas la canción Cuando, lo que cautivó al público.

En cada concierto, el cantautor guatemalteco ha generado contenido viral en redes sociales, al regalar momentos únicos a sus seguidores: desde cumplir el sueño de un niño de ser su productor, hasta invitar a Gaby Moreno a la residencia e interpretar Mi país y Fuiste tú.

La noche del 29 de noviembre, una de sus seguidoras, ubicada en el palco, llamó la atención de Ricardo Arjona al interpretar en lengua de señas. En ese momento, el cantautor interactuó con ella, haciendo preguntas sobre cómo traducir frases como “despacio que hay prisa”, que ella interpretó con claridad.

Entre aplausos, Arjona sugirió que podrían intentar interpretar una de sus canciones en lengua de señas desde el escenario. Minutos después, la joven fue llevada por el equipo de producción al escenario para interpretar una canción junto a él.

Con un abrazo y un beso en la cabeza, Arjona recibió a su seguidora, con quien interpretaría la canción Cuando. “Vamos a ver”, dijo el cantautor mientras comenzaba la interpretación.

Sentados en una banca, ambos iniciaron la canción: ella con las manos, él con la voz. La joven tradujo el inicio, lo que animó al público. En un momento, Arjona se levantó de la banca y la felicitó por su interpretación.

Al ver al cantante desplazarse por el escenario, la seguidora intentó retirarse por bambalinas, pero Arjona reaccionó: “No, no, no, mirá”, mientras la llamaba de vuelta.

Al reincorporarla, el cantante continuó la interpretación mientras ella seguía con la traducción. “Lo estás haciendo muy bien”, dijo el artista, mientras la dejaba bajo el reflector para que el público disfrutara su actuación.

Entre aplausos del público y del propio Arjona, la seguidora fue despedida del escenario. El gesto fue compartido por Universo Arjona, que publicó: “Nos sorprende cada noche de su residencia. En su show No. 18 invitó a una de sus seguidoras, quien desde un palco le pidió hacer un dueto con lenguaje de señas”. “¡Inclusión sin tanto cuento!”, destacaron.

Con el concierto del domingo 30 de noviembre, Ricardo Arjona supera los dos tercios de sus presentaciones programadas en Guatemala, que finalizarán el próximo domingo 14 de diciembre, con una asistencia total estimada de 55 mil 296 espectadores, según el cálculo por espacio y concierto.

Finalizada la residencia en Guatemala, Arjona se prepara para continuar en 2026 con presentaciones en escenarios internacionales de Estados Unidos, Argentina, Chile, Puerto Rico y Perú, países hasta ahora confirmados.