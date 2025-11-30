Ricardo Arjona: El homenaje a la “Señora de las cuatro décadas” y el emotivo reencuentro con Anabella Reyes, la primera mujer a quien dedicó la canción durante un concierto

El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona continúa deleitando a multitudes durante su residencia de conciertos en el país, los cuales forman parte de Lo que el Seco no dijo, gira que en el 2026 llegará a EE. UU., Chile, Argentina, Puerto Rico y Perú.

La Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, conocida anteriormente como Teatro Nacional, ha sido el recinto que, durante 18 noches a lleno total, el artista nacional ha interpretado sus éxitos, temas su más reciente álbum SECO y ha compartido varias anécdotas.

Desde el pasado 31 de octubre con el inicio de la residencia en Guatemala, Arjona ha sido ovacionado por sus admiradores, quienes durante cada velada musical de 2.30 horas, han disfrutado de una experiencia especial.

Público de distintas edades y nacionalidades ha presenciado el reciente espectáculo y propuesta sonora del máximo referente cantautor guatemalteco. Además, las constantes sorpresas e invitados especiales han protagonizado momentos especiales en cada concierto, por lo que en cada noche las expectativas aumentan.

Donde todo empezó y la historia de Señora de las cuatro décadas

El show 18 de la residencia de Ricardo Arjona en Guatemala, que se llevó a cabo el sábado 29 de noviembre, quedará en el recuerdo especial de sus admiradores debido a una conexión especial y a una historia que comenzó en el Teatro Nacional.

Como profeta en su tierra, el pasado 6 de julio, Arjona confirmó que regresaría a los escenarios y que sería en el país. “Donde todo empezó… La gira la comenzamos en casa”, anunció en ese momento.

Esa frase encajó a la perfección durante el concierto del 29 de noviembre al interpretar Señora de las cuatro décadas, debido a que en el escenario se vivió algo más que emotivo.

Todo admirador de Ricardo Arjona sabe que, desde hace varios años, cuando interpreta esa canción invita a una a varias mujeres para compartir a su lado y dedicarles esa pieza. Sin embargo, durante el concierto 18 de la residencia, el cantautor guatemalteco se reencontró con Anabella Reyes, la primera mujer a quién le dedicó Señora de las cuatro décadas.

Y es que, en julio del 2003, Ricardo Arjona ofreció tres conciertos en La Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, los cuales formaron parte del Tour Santo Pecado.

Ricardo Arjona durante un concierto, en julio del 2003, en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. (Foto Prensa Libre: Antonio Jiménez)

Prensa Libre documentó esos conciertos y la noche del martes 8 de julio de ese año, reflejó el desborde de admiración de los guatemaltecos hacia el cantautor nacional.

En esa ocasión, Arjona ofreció conciertos en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, el martes 8, miércoles 9 y jueves 10 de julio. Además, el sábado 12 y domingo 13, dio shows en el Domo Polideportivo de la zona 13 de la capital.

Lo que se vivió el 8 de julio del 2003 fue una velada musical diferente y un concierto histórico.

Durante ese concierto, fue Anabella Reyes la primera mujer a quien Ricardo Arjona le dedicó esta canción. Ella es una admiradora del cantautor guatemalteco que fue la elegida para iniciar con esa tradición que ha perdurado durante años y que no puede faltar en sus conciertos.

Ese 8 de julio, justo a la mitad del tema, Arjona le pidió al saxofonista de esa gira que lo acompañara a la zona del público y al descender del escenario se dirigieron justo a donde estaba Anabella. El cantautor nacional la tomó de la mano y le cantó parte de la canción.

Anabella Reyes -de rojo-, primera señora de las cuatro décadas en un concierto en Guatemala en el 2003. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La noticia publicada en Prensa Libre en el 2003 relató: “Señora de las cuatro décadas fue dedicada a la dama de rojo, y ella tras el cumplido casi se desmaya”.

Luego de esto se volvió una tradición dedicarle a una mujer la canción durante su concierto en las distintas partes del mundo, en el cual muchas mujeres han subido al escenario para recibir la dedicatoria o bien, por medio de videollamada han sido complacidas.

La segunda dedicatoria para Anabella

En noviembre del 2022, durante un concierto en Honduras y con la gira Blanco y Negro Tour, Arjona volvió a dedicarle Señora de las cuatro décadas a Anabella Reyes, pero esta vez a través de una videollamada.

El cantautor guatemalteco tomó un teléfono celular del público y saludó a la mujer, diciendo: “Mi amor, pero porqué estás llorando, Anabella”.

Con teléfono en mano el cantante se dirigió al saxofonista y se lo presentó, afirmando que para ella y para todas las “señoras de cuatro décadas” iba dirigido el icónico “¡Señora!”.

Anabella compartió que en cada show sus amigos están en las primeras filas y hacen videollamadas para compartir algunas canciones. Una de sus amigas en San Pedro Sula, la llamó y pensó que sería únicamente el video de una canción.

Sin embargo, se dio cuenta que era Ricardo Arjona. “No supe qué decir, solo me puse a llorar, han sido tantos años de seguirle la pista, de ser fan y de contar con la unión de amigos a través de su música”, indicó Anabella en ese momento.

El reencuentro en el Teatro Nacional

Durante el concierto 18 de la residencia de Ricardo Arjona en Guatemala, Anabella Reyes compartió el escenario con Ricardo Arjona, quien la invitó a compartir con él, para dedicarle esa icónica canción.

22 años, 4 meses y 21 días pasaron desde el origen de esa tradición y de la dedicatoria especial de su cantante favorito. “Lo de esta noche ha sido especial, estoy muy emocionada porque lo he visto muchas veces y que me eligiera para subir a su lado fue emotivo. Anhelaba este reencuentro porque como guatemalteca estoy orgullosa de ser la primera a quien le dedicó esta canción durante un concierto y ahora, que ya pasaron más de 20 años y me eligiera de nuevo fue espectacular”, dijo Anabella.

“He asistido a varios conciertos de esta residencia y les garantizo que cada noche se vive algo diferente. Al principio pensé en asistir, cantar y disfrutar, pero decidí llevar un letrero y mostrarlo para que me viera y me invitara. Honestamente es muy difícil que me vea solo a mí porque muchas personas hacen lo mismo, pero pasó y me emocioné mucho”, agregó.

De acuerdo con Anabella, al momento que Ricardo Arjona comenzó a interpretar Señora de las cuatro décadas llamó su atención y el artista indicó a su equipo de trabajo que la ayudaran a llegar a su lado.

Anabella Reyes con Ricardo Arjona durante el concierto del 29 de noviembre del 2025 en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. (Foto Prensa Libre: Cortesía Anabella Reyes)

“Vio mi cartel, le dio lectura y bromeó, pero me invitó y el staff me llevó al escenario y ahí nos abrazamos”, dijo.

El momento fue registrado por varias amigas de Anabella, quienes también admiran al cantautor guatemalteco y que demostraron su emoción al verla al lado de su artista favorito.

♬ sonido original - MúsicaConK @musicaconk El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona emocionó a sus admiradores durante la residencia y gira "Lo que el Seco no dijo" que realiza en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias (Teatro Nacional), al interpretar "Señora de las cuatro décadas" e invitar al escenario a Anabella Reyes, la primera mujer a quien le dedicó esa canción en aquel lejano 8 de julio del 2003. A partir de esa acción, luego se convirtió en tradición y un acto que no puede faltar en sus conciertos. Durante el show 18 de la residencia en Guatemala y gira "Lo que el Seco no dijo", Anabella compartió nuevamente el escenario con Arjona y vivieron un reencuentro emotivo. @ricardoarjona #loqueelseconodijo

“Se llama Anabella y huele muy rico, abraza más rico todavía, aprieta fuerte”, dijo Arjona, quien sonrió en el escenario al lado de Anabella.

“Para Anabella y para todas las señoras de las cuatro décadas que andan por ahí… Señoraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”, interpretó Arjona y concluyó con el tema.

Anabella regresó a su lugar y confirmó que el cantautor guatemalteco continúa con su carisma y que estar nuevamente a su lado en el escenario fue un regalo que no olvidará. “Esta historia de dedicar la canción comenzó en el Teatro Nacional y vivir de nuevo esa experiencia y en ese mismo lugar ha sido espectacular. Además, muchas personas sin conocer mi historia se emocionaron y celebraron a mi lado, eso fue mágico”. Concluyó.

Anabella Reyes cuenta con una colección de artículos de Ricardo Arjona y es una de sus grandes admiradoras. (Foto Prensa Libre: Cortesía Mynor McKnight)

“Feliz por ti nenita... Casi me muero, pero bien merecido y que apapacho le diste”, dijo Beatriz Castro, amiga de Anabela, quien comparten constantemente y pertenecen al club de admiradores aprobado de Ricardo Arjona en Guatemala, conocido como Arjona Pandilla.

"¡Qué momento! Muchas felicidades", "Y aquí me tiene llorando. Estoy tan feliz. Se merece eso y mucho más", “Lloré de alegría y mi corazón chinito”, y “Súper contenta por Anabella”, fueron algunos comentarios que otros asistentes agregaron.