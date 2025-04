Adria Arjona: ¿Qué pasará con las botas que viste en la segunda temporada de “Star Wars: Andor”?

El thriller de Lucasfilm, nominado a premio Emmy, Andor, regresa con Star Wars: Andor para su esperado final el 23 de abril donde será transmitido en Disney Plus. La actriz latina Adria Arjona acompañará a otro hispano como Diego Luna en la serie.

La segunda temporada se desarrolla como una precuela de Rogue One: Una historia de Star Wars, que retrató a una heroica banda de rebeldes que roba los planos del arma de destrucción masiva del Imperio, la Estrella de la Muerte, sentando las bases para los eventos de la película original de 1977. Andor retrocede cinco años desde los eventos de Rogue One para contar la historia del héroe de la película, Cassian Andor, y su transformación de un "don nadie desinteresado y cínico" a un héroe rebelde en camino hacia un destino épico.

En este fin de semana se llevó a cabo la Star Wars Celebration 2025 en Japón con la presentación de próximas producciones de Lucasfilm, tanto películas como series de Disney+ y Star Wars: Andor, no podía faltar.

La convención, que duró todo el fin de semana, se llevó a cabo en el Centro de Convenciones Makuhari Messe en Tokio del 18 al 20 de abril. Adria Arjona en su perfil publicó algunos de los momentos más importantes de su presentación y donde habló de su personaje de Bix.

"Ayer fue un día épico, muchas gracias por todo el cariño. Solo faltan dos días.

@andorofficial Es un honor formar parte de este programa y de la hermosa comunidad de STAR WARS. ¡Los quiero muchísimo!", expresó mientras compartió imágenes y videos. También en los videos se observa la emoción y expresó que tenían a todos los seguidores en mente al momento de tomar todas las decisiones de la serie.

Otro punto que se destacó es qué pasará con las botas que utilizó durante el rodaje. Le preguntan si guadará algo de esta serie y Adria Arjona responde que sí, que ya lo tiene y son las botas de su personaje Bix Caleen.

Se las regalaron en su última escena. "Fue un lindo regalo que me hizo Michelle (Rejwan) y no quiero quitármelas, las seguiré utilizando una y otra vez, y me mantendré caminando en las botas de Bix", expresa, además de decir que sus pies están tatuados en ese calzado tan simbólico para ella.

La actriz con raíces guatemaltecas y puertorriqueñas también expresa que se siente feliz de pertenecer a la comunidad de Star Wars, pasar de ser fan a estar del otro lado le ha dejado grandes experiencias.

Diego Luna y Adria Arjona habla de la serie

Originalmente la serie estaba pensada para cinco temporadas. Pero, se limitó a dos por el tiempo que requiere este proyecto, dijo Luna.

El primer episodio de la segunda temporada empieza en el 4 ABY, un año después de donde comenzó esta historia. Cassian y sus amigos sobrevivientes, Bix Caleen (Arjona), Brasso (Joplin Sibtain), Wilmon (Muhannad Bhaier) y B2EMO se esconde en el planeta agrícola Mina-Rau. Debido a ello, Andor y Bix han retomado su amor.

Luna, en otra entrevista con The Hollywood Reporter, explicó que le encantaría contar la historia de estos dos personajes durante el año que no vemos entre la primera y la segunda temporada.

Adria por su parte dice que en esta nueva temporada tendrá que explicar en una línea de diálogo el resumen de esta historia de amor.