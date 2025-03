Las mujeres de su vida: Jason Momoa invita a su mamá y a Adria Arjona a la premier de Minecraft

El pasado domingo 30 de marzo, el actor estadounidense Jason Momoa celebró el estreno mundial de Una película de Minecraft, basada en el popular videojuego de construcción de mundo abierto que ha logrado vender más de 300 millones de copias, por lo que encabeza la lista de los títulos más vendidos de todos los tiempos.

Aunque el juego de Minecraft no tiene un fin claramente definido, la nueva cinta optó por contar la historia de cuatro jóvenes que enfrentan los problemas ordinarios de la vida, hasta que, repentinamente, son arrastrados a través de un misterioso portal hacia una tierra cuadrada que prospera únicamente con el poder de la imaginación.

La premier del largometraje infantil se llevó a cabo en el Cineworld Leicester Square, ubicado en la ciudad de Londres, Inglaterra, donde Jason se presentó en compañía de su madre, Coni Momoa, y de su pareja sentimental, la actriz puertorriqueña de 32 años, Adria Arjona, hija del músico y cantautor guatemalteco Ricardo Arjona.

Adria y Jason decidieron posar y mirarse con cariño durante una serie de fotografías en las que únicamente aparece la pareja. Posteriormente, ambos posaron junto a Coni para más imágenes, en donde se les vio muy sonrientes a los tres; aunque la atención se centró en los novios, quienes combinaron sus atuendos morados para resaltar.

Arjona-Momoa: Una relación cada vez más seria

El actor hawaiano de 45 años le indicó a los medios de comunicación británicos que había decidido asistir al evento con “dos mujeres muy especiales en su vida”, por lo que ver a la estrella de cine en público junto con su madre y su pareja sentimental demuestra que su relación con Adria Arjona va muy bien y se consolida cada día mucho más.

Durante el evento, la pareja fue captada intercambiando gestos de cariño y sonrisas, lo que evidenció al público que se encuentran enamorados. Sin embargo, para los fanáticos de Jason, el detalle que delató su amor fue haber llegado combinados a la alfombra roja, tomando en cuenta que Coni Momoa no se vistió de morado, como ellos.

La relación entre Momoa y Arjona es el primer noviazgo oficial que se le conoce al nacido en Honolulu desde que se divorció de la actriz estadounidense Lisa Bonet en enero del 2024. Ambos estuvieron juntos durante 18 años y fruto de su matrimonio nacieron sus dos hijos: Lola Lolani (2007) y Nakoa Manakauapo Namakaeha (2008).

Justamente, al ser entrevistado por los periodistas ingleses, Jason lamentó la ausencia de sus hijos: “Mi madre está aquí y la estamos pasando bien. Lamentablemente, mis hijos no están aquí ahora porque están en el colegio. Pero mi chica está aquí y hace sol, todo es perfecto. Por eso, cuando Londres está bien, todo está realmente bien”.

A su vez, a pesar de haber llamado la atención por la presencia de su madre y su pareja, Jason Momoa también habló sobre la responsabilidad que implicó liderar el megaproyecto de Minecraft: “Esta película me la presentó mi productor. Nos hicimos muy amigos y él me decía todo el tiempo que debía intentar hacer una comedia”.

“Siempre fue un sueño para mí hacer una. Así que esta es mi primera comedia y estoy muy orgulloso del resultado. Cuando me dijeron que la idea era tener a Jack Black conmigo, me encantó. No hay mejor persona en el mundo que él”, agregó Momoa, quien disfrutó compartir pantalla con el comediante estadounidense de 55 años.