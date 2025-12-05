“A los lugares que no llegué, esta belleza lo ha hecho de una manera extraordinaria”: Ricardo Arjona destaca presencia de su hija Adria en el Teatro Nacional

El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona continúa disfrutando del éxito de la residencia de conciertos que ofrece en el país, la cual comenzó el pasado 31 de octubre en La Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias y que, hasta el momento, tiene previsto concluir el próximo 14 de diciembre.

Con todos los shows vendidos en su totalidad, Ricardo Arjona se apodera del recinto también conocido como Teatro Nacional y en cada velada ofrece un repertorio de 2.30 horas en el que incluye varios de sus éxitos y canciones de SECO, su más reciente producción discográfica.

De acuerdo con los admiradores del artista nacional, todos los conciertos de la residencia han contado con detalles particulares, anécdotas y otras características, por lo que catalogan a Lo que el Seco no dijo, como una de las giras más íntimas y especiales de Arjona. Además, le auguran más éxitos en el 2026 cuando se presente en recintos de EE. UU., Argentina, Chile, Puerto Rico y Colombia, entre otros.

Hasta el momento Arjona ha dado 20 conciertos de 27 previstos en La Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, ese emblemático recinto en el que recuerda con cariño y en el que continúa demostrando por qué sigue siendo el ícono más importante de la música contemporánea de Guatemala.

El encuentro emotivo con Adria Arjona

La noche del 4 de diciembre se celebró el show 20 de la residencia en Guatemala y las emociones fueron notorias desde la primera hasta la última canción. Además, la ovación constante para el cantautor fue correspondida con un espectáculo inigualable debido a que, Ricardo Arjona mostró ese amor de papá, y derramó lágrimas de alegría al compartir escenario con Adria, su hija.

En el repertorio de cada concierto se ha incluido Mujer, canción que incluyó en el álbum SECO y cuyo videoclip se lanzó el pasado 17 de enero.

Esa pieza, además de estar dedicada a su hija Adria, fue el videoclip en el que Ricardo Arjona debutó como director el cual contó con el apoyo de Ricardo Calderón.

Adria es una actriz que ha destacado en varias producciones cinematográficas y que continúa en ascenso debido a su talento y dedicación. Además, el 4 de diciembre sorprendió a los asistentes, quienes fueron testigos de un momento emotivo.

Durante la interpretación de la canción se proyectó el videoclip en una pantalla gigante ubicada al fondo del escenario y, al terminar, Adria subió al escenario y abrazó a su padre.

Ricardo Arjona muestra videoclip del tema "Mujer" durante residencia en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

El Teatro Nacional vibró con los aplausos, gritos y otras demostraciones de cariño de los asistentes para Ricardo y su hija Adria, quien saludó sonriente y abandonó el escenario.

El cantautor notoriamente emocionado, secó las lágrimas de alegría y recalcó que se siente orgulloso de ver el crecimiento de su hija y del éxito que ha acumulado como una actriz internacional.

“Hay qué decirlo, a los lugares donde yo no tuve la suerte de llegar y contarle al mundo que Guatemala, además de la crisis, los problemas y tantas cosas, también son una expresión artística que también pasan cosas por acá. En los lugares donde yo no pude decirlo o que no llegué, por idioma y otras cosas, esta belleza lo ha hecho de una manera extraordinaria”, indicó.

♬ sonido original - MúsicaConK @musicaconk Durante la residencia "Lo que el Seco no dijo" de Ricardo Arjona en Guatemala, siguen las sopresas y momentos emotivos. En el show 20 de la gira, el cual se celebró la noche del 4 de diciembre del 2025, el cantautor guatemlateco recibió la visita de su hija Adria, quien protagoniza el videoclip del tema "Mujer", un éxito del álbum "Seco" y que es un tema infaltable en sus recientes conciertos. La presencia de Adria en territorio guatemalteco y al lado de su padre ha sido uno de los momentos más emotivos de la residencia en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. @ricardoarjona #loqueelseconodijo

La presencia de Adria Arjona en el Teatro Nacional provocó aplausos y emoción entre los admiradores del cantautor, quien no dudó en reconocer con cariño el talento de su hija, quien hace 22 años también lo acompañó en ese emblemático recinto.

Fue en julio del 2003 cuando Ricardo Arjona ofreció tres conciertos en La Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, los cuales formaron parte del Tour Santo Pecado.

Ricardo Arjona durante un concierto del Tour "Santo Pecado", en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, en julio del 2003. (Foto Prensa Libre: Antonio Jiménez)

Prensa Libre documentó esos conciertos y la noche del martes 8 de julio de ese año, reflejó el desborde de admiración de los guatemaltecos hacia el cantautor nacional.

En esa ocasión, Arjona ofreció conciertos en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, el martes 8, miércoles 9 y jueves 10 de julio. Además, el sábado 12 y domingo 13, dio shows en el Domo Polideportivo de la zona 13 de la capital.

Algo similar a lo que se vivió el 8 de julio del 2003, sucedió el 4 de diciembre del 2025. Hace 22 años, Adria subió al escenario en ese mismo recinto cultural.

Ricardo Arjona con sus hijos (Ricardo y Adria) y un niño del público, durante un concierto en el Teatro Nacional, en julio del 2003. (Foto Prensa Libre: Antonio Jiménez)

En ese momento la niña de 11 años y enfocada en su preparación académica acompañó al cantautor nacional y ahora, convertida en una exitosa actriz que continúa en ascenso, fue motivo de orgullo para el cantautor quien también sigue llenando recintos, arrancando suspiros a multitudes y evidenciando el talento guatemalteco.