Jason Momoa enamora al público guatemalteco al llegar con Adria Arjona a un concierto de Ricardo Arjona

La noche del 4 de noviembre se vivió una visita inesperada en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, luego de que el actor hawaiano Jason Momoa asistiera a la residencia de Ricardo Arjona, acompañado de su novia, Adria Arjona, hija del cantautor.

La visita, que causó euforia entre los asistentes, ocurrió a ocho días de que el cantautor guatemalteco concluya los 27 conciertos programados hasta ahora para su residencia en Guatemala. Junto a Adria, Momoa disfrutó del espectáculo desde uno de los palcos del recinto.

Evitando anuncios en redes sociales, Adria Arjona y Jason Momoa visitaron Guatemala para disfrutar uno de los conciertos del inicio de la residencia y permitir que la actriz viviera un momento especial junto al artista, en el escenario de la Sala Efraín Recinos.

Durante el concierto, Momoa, acompañado por Adria Arjona, expresó su admiración por la música del guatemalteco y por lo que representa como ser humano, según declaró en julio del 2025 durante una entrevista con Jessi Rodríguez.

Usuarios aprovecharon para compartir videos del concierto, enfocando la presencia del actor de Aquaman.

En plena presentación, y con la euforia del público ante la actuación de Ricardo Arjona, el actor hawaiano se puso de pie en el recinto y comenzó a aplaudir, lo que generó emoción entre los asistentes guatemaltecos, quienes no dejaron pasar el momento para grabarlo.

JASON MOMOA EN GUATE 🇬🇹 Inesperada sorpresa en el concierto de Arjona en Guatemala, este 4 de diciembre, Adria Arjona hace su aparición en el escenario cuando El Seco finaliza el tema Mujer, y vaya sorpresa luego se le ve junto a Jason Momoa deleitando el concierto.

La relación entre Jason Momoa y Adria Arjona fue revelada por medios internacionales en mayo del 2024, cuando mensajes y fotografías compartidas en redes sociales despertaron las sospechas. Sin embargo, fue en una entrevista con Entertainment Tonight, en junio, que hablaron por primera vez de su noviazgo.

Tiempo después, Momoa conoció al cantautor guatemalteco Ricardo Arjona, a quien sorprendió al obsequiarle su guitarra favorita, según contó el actor en el programa Despierta América en agosto del 2025.

La guitarra fue utilizada por Arjona en uno de sus conciertos en el Madison Square Garden. “Verlo tocándola fue realmente hermoso. Me encantó. Pensé: ‘Dios mío, está tocando mi guitarra’”, expresó Momoa, según recopila Infobae.

“Verlo tocándola fue realmente hermoso”, reiteró en esa ocasión, mientras confesaba que pensó en qué regalarle a alguien que lo tiene todo musicalmente, por lo que decidió obsequiarle algo valioso y sentimental.

En otras entrevistas, Momoa ha señalado que conoció a Ricardo Arjona dos días antes de que el cantautor conociera al novio de su hija, lo que —según dijo— le ayudó a saber cómo actuar.