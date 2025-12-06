Adria Arjona vibra con “Minutos” desde el público: un gesto sencillo en la residencia “Lo que el Seco no dijo” que enamora a las redes

La primogénita del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona y de la modelo puertorriqueña Leslie Torres nació en San Juan, Puerto Rico, el 25 de abril de 1992, pero ha vivido en México, Guatemala y Nueva York en distintas etapas de su vida. También ha declarado que se siente guatemalteca y puertorriqueña.

Loss, Inolvidable y Narcos son algunas de las series en las que ha participado la joven Arjona. También ha formado parte de producciones de alto perfil como Titanes del Pacífico: La insurrección, Escuadrón 6, de Michael Bay, y Morbius, junto a Jared Leto. Una de sus participaciones más recientes fue en la serie Star Wars: Andor, de la saga Star Wars.

La actriz asistió a los conciertos del 20 y 21 de la residencia Lo que el seco no dijo, presentados por su padre en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Estuvo acompañada de su actual pareja, el actor Jason Momoa.

Durante estas presentaciones se viralizaron momentos emotivos. El primero ocurrió el jueves 4 de diciembre, cuando su padre recibió la sorpresa de verla subir al escenario mientras interpretaba Mujer, canción dedicada a ella.

El viernes 5, Adria volvió a destacar al ser filmada mientras bailaba Minutos, tema de 2002 incluido en el disco Santo Pecado. De ese mismo álbum se desprenden otros éxitos como El problema y Duele verte.

"Minutos, como sal en la herida

Se me pasa la vida, gastando el reloj

Minutos son la morgue del tiempo

Cadáveres de momentos que no vuelven jamás

No hay reloj que de vuelta hacia atrás", dice parte de la canción.

Desde su butaca, la actriz cantaba y bailaba disfrutando del evento. También ha sido captada en otros momentos mientras paseaba por la ciudad. El video fue compartido por MúsicaconK.

Diciembre: un mes significativo para los Arjona en Guatemala

La familia del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona se ha caracterizado por su apoyo a proyectos educativos a través de la Fundación Adentro. Además, mantienen una tradición anual: la entrega de juguetes a niños de comunidades guatemaltecas.

En años anteriores, las redes sociales de la familia ha tenido videos e historias que documentan esta actividad, en la que reparten muñecas, pelotas y otros obsequios. Por lo general, participan los tres hijos del artista: Adria, Ricardo y Nicolás.