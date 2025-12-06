Videos virales: Adria Arjona y Jason Momoa recorren la capital durante su visita al país

Los conciertos del 4 y 5 de diciembre sorprendieron a los asistentes de la residencia de Ricardo Arjona y el comienzo de su gira Lo que el seco no dijo, ya que entre el público estuvieron su hija, Adria Arjona, y su pareja, Jason Momoa, ambos actores destacados del cine y la televisión.

Según el noticiero estadounidense E! Entertainment, especializado en celebridades de Hollywood, la pareja se conoció en enero del 2021, durante la filmación de la película de Netflix Sweet Girl. En ese entonces, ambos estaban casados con sus respectivas parejas.

Jason Momoa estuvo casado con la actriz estadounidense Lisa Bonet, de 57 años, desde el 2017 hasta el 2024, con quien tuvo dos hijos: Lola Lolani y Nakoa-Wolf. Por su parte, Arjona estuvo casada del 2020 al 2022 con su exesposo Edgardo Canales, empresario y abogado de la industria del entretenimiento, originario de Puerto Rico. En mayo del 2024, Momoa publicó en Instagram una fotografía que confirmó su relación con Arjona.

El público ha destacado la presencia de ambos artistas en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, como mostró el perfil MusicaconK en TikTok.

@musicaconk Adria Arjona y su pareja, Jason Momoa, sorprendieron al público guatemalteco durante el show 20 de la residencia de Ricardo Arjona en Guatemala. @ricardoarjona #loqueelseconodijo ♬ sonido original - MúsicaConK

Se observó a Momoa mientras grababa videos y fotografías de su novia, especialmente durante el momento en que, mientras Arjona interpretaba Mujer, su hija apareció sorpresivamente en el escenario.

Además, han sido captados en otros espacios de la ciudad capital, como el Mercado Central y la zona 4.

Los videos se han hecho virales de ellos de compras de artesanías y también comiendo. Aquí aparece el video de @Anthony_ _ _502.

Otro momento ocurrió en las cercanías del Paseo La Sexta. El video fue compartido por la usuaria vanessa_y15.