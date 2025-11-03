¿Quiénes son los hijos del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona?

Considerado uno de los artistas más importantes de Guatemala, Ricardo Arjona ha forjado una carrera exitosa en el mundo del espectáculo gracias a sus letras reflexivas, que han trascendido generaciones. A sus 61 años, el cantautor tiene tres hijos, fruto de dos matrimonios.

El cantautor ha vuelto a centrar la atención de sus seguidores en Guatemala por el inicio de su gira Lo que el Seco no dijo, que abarcará 23 fechas en el país y se extenderá por Estados Unidos, Argentina, Chile y Puerto Rico. Este año, Arjona inicia una nueva etapa con la ampliación de su familia, luego de que su segundo hijo se convirtiera en padre.

Sin duda, la más conocida de la familia Arjona es la actriz Adria Arjona, hija mayor del cantautor, quien por su carisma, talento y profesionalismo ha desarrollado una carrera en Hollywood, donde ha participado en producciones como Andor, Blink Twice, Morbius o El padre de la novia.

La actriz también ha formado parte del nuevo proyecto de Ricardo Arjona, al protagonizar el video musical de la canción Mujer, donde el cantautor guatemalteco se estrenó como director.

La carrera de Adria Arjona inició con sus estudios en el prestigioso Instituto Lee Strasberg, en Nueva York, donde trabajó como mesera y anfitriona mientras buscaba consolidarse en el mundo de la actuación, según detalla el portal Hola.

Adria Arjona es la hija más conocida del cantautor y de la puertorriqueña Leslie Torres, con quien también tuvo a Ricardo Arjona Junior, quien se desempeña en el ámbito de la administración y trabaja junto a su padre.

Ricardo Arjona Junior ha acompañado al artista en sus giras y recientemente ha apoyado el desarrollo del tour Lo que el Seco no dijo, forjando una carrera dentro del espectáculo, aunque alejado de los reflectores.

Fue precisamente Ricardo Arjona Junior quien convirtió al cantautor en abuelo, luego de que, junto a Jannelle González, tuviera a su primera hija.

Su tercer hijo nació en 2010, fruto de su relación con la modelo Deysi Arévalo, oficializada en 2006. Nicolás Arjona Arévalo es el menor de los hijos del cantautor, y según medios internacionales, ha heredado el talento musical de su padre.