Jason Momoa: cuánto mide el actor, quién es su pareja y qué lo une a Guatemala

El actor Jason Momoa visitó recientemente Guatemala junto con Adria Arjona, actriz e hija de Ricardo Arjona. Las dos estrellas de Hollywood sorprendieron con su presencia entre el público de los conciertos del pasado 4 y 5 de diciembre de 2025, respectivamente.

Actualmente, la actriz es la pareja sentimental de Momoa, lo que vincula al intérprete con la familia Arjona y con Guatemala. El actor nació el 1 de agosto de 1979 en Honolulu, Hawái, Estados Unidos, según IMDb.

El portal especializado en cine recalca que el actor es conocido por producciones como Aquaman (2018), Aquaman y el reino perdido (2023) y Una película de Minecraft (2025). Además de su carrera cinematográfica, Momoa goza de popularidad internacional por su carisma en pantalla.

De acuerdo con medios internacionales, el actor mide 1.93 metros y, aunque en sus fotografías se observa un físico musculoso, él mismo se autodefine como una persona emotiva y sensible, según datos de El País de España.

Visita de Jason Momoa y Adria Arjona a Tikal, Guatemala

Según datos hemerográficos de Prensa Libre, la pareja visitó el Parque Nacional Tikal el pasado sábado 6 de noviembre. Este recorrido sorprendió a muchos internautas que grabaron videos donde se ve a los actores en el lugar.

Además de este viaje, también recorrieron distintos puntos de la capital, como un restaurante en la zona 4, el Mercado Central y otros espacios.

En agosto pasado, Jason Momoa expresó su admiración por el padre de su novia en una entrevista ante la prensa internacional. Momoa aseguró que admira al cantautor por su música y por su calidad humana, narrando una anécdota sobre una guitarra que le regaló al cantante y cómo el artista correspondió al gesto.

“Le llevé mi guitarra favorita y simplemente la tocó en el Madison Square Garden. Verlo tocándola fue realmente hermoso, me encantó (…) Quieres darlo todo a un hombre que lo tiene todo musicalmente, espero que le guste”, indicó Momoa.

Adria Arjona and her bf Jason Momoa at her dad Ricardo Arjona’s show in Guatemala yesterday night. pic.twitter.com/FZQcVvIwcc — Best of Adria Arjona (@adriaasource) December 6, 2025