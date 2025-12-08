Jason Momoa: cuánto mide el actor, quién es su pareja y qué lo une a Guatemala

escenario

Jason Momoa: cuánto mide el actor, quién es su pareja y qué lo une a Guatemala

Jason Momoa, reconocido por su rol protagónico en “Aquaman”, visitó recientemente Guatemala. Conozca algunos datos curiosos sobre el actor, así como su vínculo con nuestro país.

María Alejandra Guzmán

|

time-clock

El actor Jason Momoa es conocido por sus papeles en distintas películas de Hollywood. (Foto Prensa Libre: AFP)

El actor Jason Momoa es conocido por sus papeles en distintas películas de Hollywood. (Foto Prensa Libre: AFP)

El actor Jason Momoa visitó recientemente Guatemala junto con Adria Arjona, actriz e hija de Ricardo Arjona. Las dos estrellas de Hollywood sorprendieron con su presencia entre el público de los conciertos del pasado 4 y 5 de diciembre de 2025, respectivamente.

Actualmente, la actriz es la pareja sentimental de Momoa, lo que vincula al intérprete con la familia Arjona y con Guatemala. El actor nació el 1 de agosto de 1979 en Honolulu, Hawái, Estados Unidos, según IMDb.

El portal especializado en cine recalca que el actor es conocido por producciones como Aquaman (2018), Aquaman y el reino perdido (2023) y Una película de Minecraft (2025). Además de su carrera cinematográfica, Momoa goza de popularidad internacional por su carisma en pantalla.

De acuerdo con medios internacionales, el actor mide 1.93 metros y, aunque en sus fotografías se observa un físico musculoso, él mismo se autodefine como una persona emotiva y sensible, según datos de El País de España.

LECTURAS RELACIONADAS

Los Globos de Oro premian a las mejores producciones del cine y la televisión. (Foto Prensa Libre: AFP)

Globos de Oro 2025: Quiénes son los nominados de la 83 edición de los galardones

chevron-right
Adria Arjona tiene raices guatemaltecas y puertorriqueñas, la actriz ha triunfado en Hollywood y en diciembre de 2025 visita Guatemala para asistir al concierto de su padre Ricardo Arjona. (Foto Prensa Libre: EFE)

Adria Arjona vibra con “Minutos” desde el público: un gesto sencillo en la residencia "Lo que el Seco no dijo" que enamora a las redes

chevron-right

Visita de Jason Momoa y Adria Arjona a Tikal, Guatemala

Según datos hemerográficos de Prensa Libre, la pareja visitó el Parque Nacional Tikal el pasado sábado 6 de noviembre. Este recorrido sorprendió a muchos internautas que grabaron videos donde se ve a los actores en el lugar.

Además de este viaje, también recorrieron distintos puntos de la capital, como un restaurante en la zona 4, el Mercado Central y otros espacios.

En agosto pasado, Jason Momoa expresó su admiración por el padre de su novia en una entrevista ante la prensa internacional. Momoa aseguró que admira al cantautor por su música y por su calidad humana, narrando una anécdota sobre una guitarra que le regaló al cantante y cómo el artista correspondió al gesto.

“Le llevé mi guitarra favorita y simplemente la tocó en el Madison Square Garden. Verlo tocándola fue realmente hermoso, me encantó (…) Quieres darlo todo a un hombre que lo tiene todo musicalmente, espero que le guste”, indicó Momoa.

ESCRITO POR:

María Alejandra Guzmán

María Alejandra Guzmán

Periodista y redactora con experiencia en tendencias digitales relacionadas con arte, cultura, salud, tecnología, bienestar y otras temáticas similares.

Lee más artículos de María Alejandra Guzmán

ARCHIVADO EN:

Adria Arjona Jason Momoa Ricardo Arjona  Tendencias 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS