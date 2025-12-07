Ricardo Arjona anuncia concierto en Costa Rica con su gira “Lo que el seco no dijo” y recuerda su primera visita al país

A cinco funciones de finalizar su residencia en Guatemala, Ricardo Arjona anunció una nueva parada en su gira internacional, esta vez en otro país centroamericano con el que tiene historia.

Será en el 2026 cuando el cantautor guatemalteco amplíe su gira más reciente, que promociona el álbum Seco, con un espectáculo único que incluirá canciones recientes como “70%”, “Mujer” y “Despacio que hay prisa”, así como sus grandes éxitos: “Minutos”, “Historia de un taxi” y “Señora de las cuatro décadas”.

En medio de recuerdos sobre su primera presentación en el país —realizada en la Plaza de la Cultura, espacio urbano ubicado en el distrito de Catedral, en la capital San José—, Arjona confirmó que el concierto se realizará el 14 de agosto del 2026.

El reencuentro con su público costarricense será en el Estadio Nacional, ubicado también en San José. Se trata de la séptima parada del tour y la primera en Centroamérica, tras los 27 conciertos ofrecidos en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, en Guatemala.

Junto al anuncio, Arjona rememoró parte de su historia con Costa Rica: “Aquí fue la primera vez que canté en Costa Rica”, dijo, en referencia a la Plaza de la Cultura, donde se presentó antes de alcanzar la fama.

“A mí no me conocían siquiera en Guatemala, pero algo había pasado conmigo en Costa Rica. Me invitaron a cantar”, confesó Arjona al recordar que algo lo había impulsado a presentarse en ese país.

Durante su reciente visita, recorrió la plaza y destacó cuánto ha cambiado desde aquella presentación. En el lugar, se encontró con algunos seguidores que lo reconocieron.

El cantautor recordó que, en esa primera actuación, el sitio estaba lleno y él pensó que el público esperaba a otra persona. “Estaba llenísimo de gente. Yo pensaba que venían a ver a otra persona y, cuando termino de cantar, digo ‘gracias’ y bajo, se me dejó venir la gente y yo no sabía ni qué hacer”, relató.

En medio de la multitud, cuatro personas —que después se convertirían en sus amigos— lo ayudaron a salir del lugar en una combi Volkswagen, acción que, según él, “lo salvó”.

Además de Costa Rica, en el 2026 Arjona recorrerá países como Estados Unidos, Argentina, Chile, Puerto Rico, Perú y Colombia, en una nueva etapa de su trayectoria musical.

El Estadio Nacional de San José en Costa Rica será el punto de encuentro Ricardo Arjona y sus seguidores. (Foto: Redes Sociales Ricardo Arjona)