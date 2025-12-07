“Amo este lugar, a esta gente y a esta familia”: el mensaje de Jason Momoa a Ricardo y Adria Arjona tras su visita a Guatemala

Luego de su visita al sitio arqueológico Parque Nacional Tikal, en Petén, Jason Momoa envió un mensaje a Ricardo Arjona y agradeció a su novia, Adria Arjona, por la hospitalidad ofrecida.

La visita del actor, conocido por papeles como Aquaman, se dio junto a la actriz Adria Arjona, hija del cantautor, al inicio de la gira en Guatemala. Después de ello, el actor aprovechó su estadía para recorrer algunos espacios del país, como el Mercado Central, en la zona 1, y el parque arqueológico Tikal.

La presencia del actor causó sensación entre los guatemaltecos, quienes no dejaron pasar desapercibida su visita el pasado jueves 4 de diciembre al Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, donde se le vio disfrutar de la música de Arjona.

Este domingo, el actor de origen hawaiano envió un mensaje a Ricardo Arjona —a quien ha manifestado admirar en entrevistas anteriores— y a su novia Adria Arjona, a quienes dijo sentirse afortunado de tener en su vida, al igual que a Guatemala.

Junto al video en el que Arjona habla sobre su hija y su trayectoria para convertirse en actriz de Hollywood, Momoa expresó sentirse honrado de presenciar ese momento tan especial en Guatemala.

El encuentro entre Ricardo Arjona y su hija, Adria, sobre el escenario del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias le regaló al público un instante íntimo y lleno de sentimientos, el cual exaltó Momoa.

Además, el actor recalcó sentirse “asombrado, con el alma llena”, y dejó un mensaje tras su visita al país: “Amo este lugar, a esta gente y a esta familia”, escribió Momoa, quien desde hace un año mantiene una relación con Adria Arjona.

“Te amo, mi amor”, dice el mensaje enviado a Adria Arjona, mientras que al cantautor le agradeció por el concierto vivido en Guatemala: “Qué dicha la mía”, concluyó.

Ambos respondieron al mensaje: Ricardo Arjona le dio la bienvenida a Guatemala, a la que describió como “tierra amable y hermosa, como mi pequeña niña”; mientras que Adria compartió su amor por el actor.

Por su parte, Adria Arjona también envió un mensaje a su papá luego de su visita a la residencia familiar en Guatemala: “Qué honor el mío poder llamarte papá”, escribió, junto a la frase: “Guatemala, te amo”.