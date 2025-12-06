Jason Momoa y Adria Arjona visitan Tikal y ponen a Guatemala en el mapa de Hollywood

Jason Momoa y Adria Arjona se encuentran de viaje por Guatemala. El principal motivo de su visita fue asistir al concierto de Ricardo Arjona, quien presenta su residencia y da inicio a su gira Lo que el seco no dijo.

La pareja fue vista disfrutando del espectáculo en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. También han recorrido otros puntos de la capital, como la zona 4, donde compartieron en un restaurante, y el Mercado Central, donde realizaron compras.

El sábado 6 de diciembre, la pareja sumó un nuevo destino a su recorrido: el Parque Nacional Tikal, en el departamento de Petén.

En TikTok diferentes videos han circulado de la experiencia de la pareja llegando a este lugar histórico.

Tikal: patrimonio natural y cultural de Guatemala

El Parque Nacional Tikal forma parte de la guía global de los mejores destinos turísticos del mundo. Situado en el norte de Guatemala, en el departamento de Petén, Tikal es hogar de una de las ciudades más importantes de la civilización maya, ubicada en una selva tropical que atrae a visitantes nacionales y extranjeros. En esta ocasión a la pareja de actores.

La antigua ciudad maya de Tikal fue reportada por primera vez en 1848 por Modesto Méndez, corregidor de Petén, y Ambrosio Tut, gobernador del departamento. En esa expedición también participó Eusebio Lara, quien realizó las primeras ilustraciones de sus monumentos.

Momoa y Arjona cominaron por este lugar que se convirtió en la primera área protegida de Guatemala y fue declarado Sitio de Patrimonio Mundial por la Unesco en 1979.

Tikal está rodeado por una densa selva y cuenta con una extensión de 575.83 kilómetros cuadrados. Su riqueza arqueológica y ecológica lo convierte en un ícono del patrimonio cultural y natural del país.

El parque se ubica a 484 kilómetros de la ciudad de Guatemala y a 63 kilómetros de la ciudad de Flores, Petén. Se puede llegar por transporte terrestre desde la capital, o bien por vía aérea al aeropuerto internacional Mundo Maya. Desde allí, diversas agencias ofrecen servicios de transporte y guías hacia el sitio arqueológico.