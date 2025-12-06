Jason Momoa y Adria Arjona visitan Tikal y ponen a Guatemala en el mapa de Hollywood



La pareja de actores Jason Momoa y Adria Arjona viajan por el país y la nueva parada en Tikal.

US actor Jason Momoa and US actress Adria Arjona arrive for the screening of the film "Splitsville" at the 78th edition of the Cannes Film Festival in Cannes, southern France, on May 19, 2025. (Photo by Sameer AL-DOUMY / AFP)

Adria Arjona y Jason Momoa viajan por Guatemala y comparten en concierto de Ricardo Arjona. (Foto Prensa Libre: AFP)

Jason Momoa y Adria Arjona se encuentran de viaje por Guatemala. El principal motivo de su visita fue asistir al concierto de Ricardo Arjona, quien presenta su residencia y da inicio a su gira Lo que el seco no dijo.

La pareja fue vista disfrutando del espectáculo en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. También han recorrido otros puntos de la capital, como la zona 4, donde compartieron en un restaurante, y el Mercado Central, donde realizaron compras.

El sábado 6 de diciembre, la pareja sumó un nuevo destino a su recorrido: el Parque Nacional Tikal, en el departamento de Petén.

En TikTok diferentes videos han circulado de la experiencia de la pareja llegando a este lugar histórico.

La pareja ha asistido a diferentes eventos y se encuentran en Guatemala por la Residencia de Ricardo Arjona en el país. (Foto Prensa Libre: AFP)

Adria Arjona tiene raices guatemaltecas y puertorriqueñas, la actriz ha triunfado en Hollywood y en diciembre de 2025 visita Guatemala para asistir al concierto de su padre Ricardo Arjona. (Foto Prensa Libre: EFE)

Adria Arjona vibra con “Minutos” desde el público: un gesto sencillo en la residencia "Lo que el Seco no dijo" que enamora a las redes

Tikal: patrimonio natural y cultural de Guatemala

El Parque Nacional Tikal forma parte de la guía global de los mejores destinos turísticos del mundo. Situado en el norte de Guatemala, en el departamento de Petén, Tikal es hogar de una de las ciudades más importantes de la civilización maya, ubicada en una selva tropical que atrae a visitantes nacionales y extranjeros. En esta ocasión a la pareja de actores.

@ruiz06855 Un dia tranqui en casa 🤭🤭🤭#AdriArjona#jasonmomoa ♬ sonido original - ruiz06

La antigua ciudad maya de Tikal fue reportada por primera vez en 1848 por Modesto Méndez, corregidor de Petén, y Ambrosio Tut, gobernador del departamento. En esa expedición también participó Eusebio Lara, quien realizó las primeras ilustraciones de sus monumentos.

@ney_segura1 #aquaman #jasonmomoa Jason Momoa en Tikal Adria Arjona #Tikal ♬ Powerful songs like action movie music - Tansa

Momoa y Arjona cominaron por este lugar que se convirtió en la primera área protegida de Guatemala y fue declarado Sitio de Patrimonio Mundial por la Unesco en 1979.

@kim.romeromarro Aquaman en Tikal #aquaman #momoa #Guatemala #arjoneando ♬ sonido original - Brayan camilo

Tikal está rodeado por una densa selva y cuenta con una extensión de 575.83 kilómetros cuadrados. Su riqueza arqueológica y ecológica lo convierte en un ícono del patrimonio cultural y natural del país.

@charlie_5717 Aquaman 🌊🌊 Jason Momoa y Adri Arjona en Tikal Guatemala. #jasonmomoa #busmargarita #viajerosguatemala ♬ Aquaman and the Lost Kingdom - Rupert Gregson-Williams

El parque se ubica a 484 kilómetros de la ciudad de Guatemala y a 63 kilómetros de la ciudad de Flores, Petén. Se puede llegar por transporte terrestre desde la capital, o bien por vía aérea al aeropuerto internacional Mundo Maya. Desde allí, diversas agencias ofrecen servicios de transporte y guías hacia el sitio arqueológico.

Ingrid Reyes

Periodista de Prensa Libre especializada en periodismo de bienestar y cultura, con 18 años de experiencia. Premio Periodista Cultural 2023 por el Seminario de Cultura Mexicana y premio ESET región centroamericana al Periodismo en Seguridad Informática 2021.

