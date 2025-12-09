¿Quién es Jason Momoa? Las curiosidades de su relación con la única hija de Ricardo Arjona, Adria

Joseph Jason Namakaeha Momoa es un actor, director, guionista y productor de cine estadounidense de 46 años, nacido el 1 de agosto del 1979 en la ciudad de Honolulu, la capital y localidad más grande del estado de Hawái, al igual que el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, el cantante Bruno Mars y la actriz Nicole Kidman.

Jason Momoa comenzó su carrera como actor después de haber mentido sobre ser modelo profesional, lo cual le concedió un papel en la serie Baywatch, en la que debutó en 1999 y participó durante dos temporadas. Más tarde, ganó popularidad al interpretar a Ronon Dex en la serie de televisión Stargate Atlantis, desde el 2004 hasta el 2009.

En diciembre del 2011, el hawaiano siguió adquiriendo fama al interpretar a Khal Drogo en la serie Game of Thrones (Juego de Tronos) durante sus dos primeras temporadas. Posteriormente, fue seleccionado para interpretar a Aquaman en el nuevo universo de DC Comics, por lo que un simple cameo lo llevó a protagonizar otras cuatro películas.

Sin embargo, la carrera de Momoa en ocasiones se ha visto opacada por su vida personal, principalmente al comienzo, ya que a mediados del 2005 comenzó una relación con la actriz Lisa Bonet, exesposa de Lenny Kravitz y madre de Zoë Kravitz, con quien tuvo una hija en el 2007 y un hijo en el 2008, antes de separarse oficialmente en 2022.

La relación de Jason Momoa y Adria Arjona

En mayo del 2024, dos años después de su separación con Lisa Bonet, Jason Momoa hizo pública su relación con la actriz puertorriqueña de 33 años, Adria Arjona, hija del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona, a quien había conocido a finales del 2021 mientras ambos filmaban la película de acción y suspenso Sweet Girl, estrenada en Netflix.

A pesar de que se llevan más de una década, parece que la relación entre Momoa y Arjona se basa en la madurez, el respeto por las raíces latinas de la actriz, nacida en la ciudad de San Juan, Puerto Rico, y una química que se ha hecho pública con fotos en casi todo el mundo, donde la pareja ha mostrado su amor por los viajes y la aventura.

Asimismo, Jason Momoa ha admitido públicamente que admira la carrera artística del padre de su pareja, con quien ha tenido encuentros “fenomenales” y muy cercanos, incluso prestándole su guitarra, por lo que este recibimiento de la familia de Arjona al actor estadounidense seguramente ha contribuido a que la relación florezca aún más.

Por su parte, en eventos o alfombras rojas, la pareja suele coordinar su vestuario para demostrar su conexión. Uno de los momentos más destacados de su relación fue cuando se vistieron completamente de morado en el Festival de Cannes 2025, donde también se les vio muy enamorados frente al resto de las estrellas y los fotógrafos.

El momento perfecto

Tanto Momoa como Arjona han mencionado en diversas ocasiones que haberse encontrado fue “una bonita casualidad”. Sin embargo, coincidir en un momento en el que su amor ha podido florecer les ha ayudado a superar sus respectivas experiencias sentimentales, las cuales son muy parecidas, debido a que ambas estrellas son divorciadas.

Arjona y Momoa comparten la pasión por la música y la interpretación, así como su amor por las motocicletas y la moda. No obstante, la unión y el éxito de la relación radican en que ambos se enfrentaron al final de historias de amor que parecían no acabar, lo que les sirvió como aprendizaje para navegar por los momentos complicados.