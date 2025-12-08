Jason Momoa y Adria Arjona: videos de su visita al Cerro de la Cruz, La Merced y otros sitios de Antigua Guatemala

Desde su aparición en el concierto de Ricardo Arjona, el pasado 4 de diciembre, los actores Jason Momoa —conocido por su papel en Aquaman— y Adria Arjona —actriz de Morbius— siguen cautivando a los guatemaltecos, ahora con una visita a distintos puntos de la ciudad colonial.

Durante un paseo en pareja, Momoa y Arjona recorrieron Antigua Guatemala y visitaron lugares emblemáticos como la iglesia de La Merced, el arco de Santa Catalina y el Cerro de la Cruz.

Los actores aprovecharon su estadía en el país para disfrutar de la residencia de Ricardo Arjona y conocer algunos sitios turísticos, entre ellos el Parque Nacional Tikal, en Petén. Su presencia ha causado conmoción entre los guatemaltecos, quienes buscan acercarse para pedir una fotografía, un autógrafo o simplemente documentar su paso por el país.

Luego de su recorrido por la zona 4 y el Mercado Central de la Ciudad de Guatemala, y tras presenciar el emotivo momento entre Adria Arjona y el cantautor guatemalteco en el escenario del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, Momoa envió un mensaje de agradecimiento a Ricardo Arjona.

“Amo este lugar, a su gente y a esta familia”, escribió el actor en Instagram. A continuación, presentamos los sitios que Jason Momoa visitó durante su paso por la ciudad colonial.

La Merced

La pareja de actores fue vista al salir de la iglesia de La Merced, uno de los templos más importantes y emblemáticos de la ciudad colonial, al que acuden turistas para subir a la terraza y tomarse fotografías con vista al arco de Santa Catalina.

También fueron vistos mientras recorrían el parque de La Merced, desde donde se dirigieron a la 1.ª calle poniente para incorporarse a la 5.ª avenida norte, donde se encuentra el famoso arco de Antigua Guatemala. En ese trayecto, algunos guatemaltecos se acercaron para pedirles una fotografía o un autógrafo.

Arco de Santa Catalina

Durante su recorrido por Antigua Guatemala, un guatemalteco se acercó a la pareja para hacerles un regalo. En un video publicado por el usuario de TikTok @sergioandrespr, se escucha decir: “¡Hey, Jason! Nosotros tenemos un regalo para ti”, obsequio que Momoa recibió con agrado.

Además, varios antigüeños entregaron una bolsa a Adria Arjona y le expresaron su deseo de que la utilizara y que le gustara el presente.

Cerro de la Cruz

Otro de los sitios que Jason Momoa y Adria Arjona recorrieron fue el mirador del cerro de la Cruz, donde se les vio caminar por el lugar y disfrutar de la vista panorámica de la ciudad colonial.

Calles y mercado de Antigua Guatemala

La visita de Jason Momoa también fue documentada en varias calles de la ciudad colonial, donde posó para fotografías con algunos de sus admiradores. Además, en uno de los mercados del lugar.

Por su parte, una usuaria en X destacó la visita del actor de Hollywood a su restaurante, llamado Che Bruno, un pequeño establecimiento de comida argentina. Melisa Reyes, la usuaria que lo compartió, dijo: “Nuestro restaurante es pequeño y sencillo, pero tiene mucho amor y la comida es deliciosa”.