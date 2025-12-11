¿María Corina Machado recibió apoyo de EE. UU. para salir de Venezuela? Esto reveló en Noruega

Internacional

Los detalles del viaje de María Corina Machado se mantuvieron tan en secreto que ni siquiera el Instituto Nobel sabía dónde se encontraba ni si llegaría a tiempo para la ceremonia.

Emilio Dávila

María Corina Machado en Oslo, Noruega

La líder opositora venezolana María Corina Machado se encuentra en la ciudad de Oslo, Noruega. (Foto Prensa Libre: EFE)

El pasado miércoles 10 de diciembre, Ana Corina Sosa, hija de la política venezolana María Corina Machado —considerada la principal líder de la oposición al chavismo—, recibió el Premio Nobel de la Paz en nombre de su madre, durante la ceremonia que se llevó a cabo en la ciudad de Oslo, Noruega, donde reveló que tenía años sin verla.

“Aunque ella no ha podido estar en esta ceremonia, debo decir que mi madre nunca rompe una promesa. Por eso, con toda la alegría de mi corazón, puedo decirles que en solo unas horas podremos abrazarla”, dijo Sosa tras recoger la medalla y el diploma en nombre de la líder opositora, durante el acto realizado en el ayuntamiento de Oslo.

Ante esta situación, la posibilidad de ver a María Corina Machado públicamente y fuera de Venezuela generó gran expectativa, debido a que la venezolana permaneció más de un año y medio en la clandestinidad. Sin embargo, el deseo de sus hijos se cumplió durante la madrugada de este jueves 11 de diciembre, cuando aterrizó en Noruega.

“La galardonada con el Premio de la Paz llegó sana y salva. Fue la primera vez en años que pudo abrazar a su hija Ana y al resto de su familia. Fue recibida por un público emocionado y conmovido”, agregó el Comité Noruego del Nobel, que destacó su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela.

María Corina Machado saluda desde el balcón de su hotel en Oslo. REUTERS/Leonhard Foeger

María Corina Machado realiza su primera aparición pública tras pasar más de un año en la clandestinidad

Ana Corina Sosa Premio Nobel de la Paz 2025 María Corina Machado Venezuela

Ana Corina Sosa recibe en Oslo el Premio Nobel de la Paz en nombre de María Corina Machado

¿María Corina Machado recibió ayuda de EE. UU?

La líder opositora venezolana María Corina Machado confirmó este jueves 11 de diciembre que recibió ayuda de los Estados Unidos para poder salir de Venezuela y llegar a Oslo, donde su hija, Ana Corina Sosa, recogió el Premio Nobel de la Paz en su nombre, tras haber luchado por una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia.

“Sobre si he recibido apoyo del Gobierno de los Estados Unidos para que yo pudiera llegar a la ciudad de Oslo, la respuesta es ”, dijo Machado ante preguntas de periodistas en la capital noruega. Sin embargo, la ingeniera industrial, docente y política de 58 años no reveló los detalles sobre cómo fue su salida del territorio venezolano.

Lea más: ¿Las cárceles de Latinoamérica crean a las pandillas más letales? Esto dicen los expertos

No obstante, durante una rueda de prensa con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, Machado agradeció “a todos esos hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas” para que ella pudiera estar en Oslo, después de permanecer casi dos años en la clandestinidad en Venezuela, a donde presuntamente regresará más pronto que tarde.

“Mi deber era venir para recoger este premio y llevarlo de vuelta a los venezolanos. Pronto estaré de vuelta en Venezuela y sé que muy pronto todos ustedes también”, dijo en una rueda de prensa en el Instituto Nobel Noruego, aludiendo a toos los exiliados. Ahora bien, aún no hay una fecha ni detalles sobre cómo será este esperado regreso.

El secreto de Machado

La división de noticias BBC News informó que los detalles del viaje de María Corina Machado a la ciudad de Oslo, Noruega se mantuvieron tan en secreto que ni siquiera el Instituto Nobel sabía dónde se encontraba ni si llegaría a tiempo para la ceremonia de entrega del premio, que fue recibido en su nombre por su hija, Ana Corina Sosa.

Asimismo, conforme a lo expuesto por el periódico estadounidense The Wall Street Journal, para escapar de Venezuela, Machado se disfrazó, logró pasar controles militares sin ser descubierta y huyó en una lancha de madera desde un pueblo pesquero costero. El plan se gestó durante meses y una persona cercana a la operación los contactó.

ESCRITO POR:

Emilio Dávila

Emilio Dávila

Periodista de Prensa Libre especializado en tendencias internacionales y deportes con 2 años de experiencia.

Lee más artículos de Emilio Dávila

Audiencias EE.UU.  María Corina Machado Noruega Oslo Premio Nobel de la Paz Venezuela 
