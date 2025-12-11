Video: El momento en el que EE. UU. confisca un nuevo barco petrolero en las costas de Venezuela

El 10 de diciembre, la fiscal general de EE. UU., Pam Bondi, informó que el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Guardia Costera, con apoyo del Departamento de Defensa, ejecutaron una orden de incautación de un petrolero utilizado para transportar petróleo desde Venezuela e Irán.

“Durante varios años, el barco petrolero ha estado sancionado por los Estados Unidos debido a su participación en una red ilícita de transporte de petróleo que apoya a organizaciones terroristas extranjeras”, agregó Bondi, quien compartió un video en redes sociales donde se observa el momento de la incautación en costas venezolanas.

“Esta incautación, realizada frente a las costas de Venezuela, se llevó a cabo de forma segura, y nuestra investigación, junto con el Departamento de Seguridad Nacional, para prevenir el transporte de petróleo sancionado, continúa”, añadió la fiscal general de los Estados Unidos, orgullosa de haber formado parte de esta nueva operación.

Por el momento, se sabe que se trata del buque Skipper, con bandera panameña, sancionado por el Departamento del Tesoro por transportar crudo iraní. Además, la fiscal aseguró que la embarcación forma parte de una red de transporte ilícito de petróleo al servicio de organizaciones terroristas, aunque no se especificó el nombre de ninguna.

Tensión entre EE. UU. y Venezuela

“Acabamos de incautar un petrolero frente a la costa de Venezuela, un barco petrolero grande, muy grande; de hecho, creo que es el más grande que se haya incautado jamás”, declaró el presidente estadounidense, Donald Trump, frente a la prensa nacional presente en la Casa Blanca durante la tarde del pasado miércoles 10 de diciembre.

Por lo tanto, este anuncio supone una nueva escalada en la tensión de la relación entre Washington D. C. y Caracas, debido a que, tras conocerse la noticia, el Gobierno de Venezuela calificó lo ocurrido como un “robo descarado y un acto de piratería internacional que responde a un plan deliberado de despojo” de toda su riqueza energética.

“El Gobierno Bolivariano reafirma que acudirá ante todas las instancias internacionales existentes para denunciar este grave crimen internacional, y defenderá con determinación absoluta su soberanía, sus recursos naturales y su dignidad nacional”, señaló el vocero venezolano mediante un comunicado difundido a escala internacional.

Por su parte, el presidente de EE. UU. se negó a responder la pregunta sobre quién es el propietario del barco petrolero intervenido, debido a que Donald Trump se limitó a señalar que esa información se conocerá más adelante, por lo que diversos expertos legales sospechan que podría pertenecer al mandatario venezolano Nicolás Maduro.

El momento de la incautación

En la grabación compartida en redes sociales por la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, se puede observar a varios militares estadounidenses abordando el buque petrolero desde varias aeronaves frente a las costas de Venezuela, donde presuntamente la incautación se llevó a cabo de forma segura y sin ningún tipo de incidentes.

Un alto mando del Ejército de los Estados Unidos reveló posteriormente que la misión se lanzó desde un buque militar y que participaron dos helicópteros, diez miembros de la Guardia Costera, diez marines y fuerzas especiales. A su vez, aseguró que el buque fue incautado por una muy buena razón, aunque no ofreció más detalles al respecto.