Inmigrantes sin “parole”: ¿Cómo impactará el fin del programa de reunificación familiar en EE. UU?

Durante la mañana de este viernes 12 de diciembre, el Gobierno de Estados Unidos anunció que eliminará todos los programas de Permiso Humanitario de Reunificación Familiar (FRP, por sus siglas en inglés), también conocidos como “parole”, destinados a ciudadanos de Guatemala, Honduras, El Salvador, Cuba, Haití, Ecuador y Colombia.

El Gobierno estadounidense considera que estos mecanismos se han convertido en un “abuso” del sistema migratorio, ya que permitían que personas con “investigación deficiente” eludieran los controles tradicionales para obtener una autorización temporal de ingreso a EE. UU. por razones humanitarias urgentes o beneficios públicos.

A su vez, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó que los programas FRP generaron brechas de seguridad, facilitaron fraudes y socavaron la capacidad del Gobierno estadounidense para evaluar adecuadamente a quienes ingresaban al país, por lo que esta decisión modificará la política migratoria.

“El deseo de reunificar a las familias no invalida nuestra responsabilidad de prevenir el fraude y el abuso, ni de garantizar la seguridad. El permiso humanitario nunca fue destinado a utilizarse así”, señaló el DHS mediante un comunicado digital, en relación con la entrada temporal de personas que no cumplen con los requisitos para una visa.

El impacto para miles de migrantes

El fin de todos los programas de Permiso Humanitario de Reunificación Familiar impactará a miles de inmigrantes de Guatemala, Honduras, El Salvador, Cuba, Haití, Ecuador y Colombia que ingresaron al territorio de los Estados Unidos bajo la figura de este tipo de parole, mientras avanzaban sus trámites de inmigración por vía familiar.

Luego del anuncio, el Departamento de Seguridad explicó que las personas que se encuentran actualmente en EE. UU. bajo el amparo de los FRP deberán obtener un estatus migratorio legal antes del próximo 14 de enero de 2026, a excepción de quienes hayan obtenido una solicitud de residencia permanente antes del 15 de diciembre.

Sin embargo, si la solicitud de residencia permanente es rechazada antes del próximo 13 de enero, el permiso humanitario de reunificación familiar se dará por terminado y la persona deberá salir de los Estados Unidos inmediatamente, por lo que decenas de migrantes podrán salir por sus propios medios o esperar una eventual deportación.

Asimismo, el DHS confirmó que la revocación del parole humanitario también implica la cancelación automática del permiso de trabajo, por lo que cada persona recibirá una notificación individual al respecto y podrá optar por un bono de salida, asistencia para el viaje de regreso a su país y la condonación de algunas multas civiles en EE. UU.

Golpe a los migrantes

El abogado de inmigración Mayron Gallardo subrayó que desaparecerá la vía acelerada que le permitía a miles de personas "saltarse años de espera" y entrar con un parole mientras avanzaba su proceso. Ahora, como esa opción ha quedado suprimida, quienes deseen emigrar deberán seguir los tiempos del sistema consular de EE. UU.

De igual manera, el experto en las leyes migratorias advirtió que quienes permanezcan en el territorio de los Estados Unidos una vez haya vencido su parole humanitario comenzarán a acumular presencia ilegal en la nación norteamericana, lo que podría complicar cualquier trámite migratorio que se realice en un futuro próximo en el país.