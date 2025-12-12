¿Llegó de incógnito? Así fue la llegada de Fátima Bosch a México tras convertirse en Miss Universo

El pasado jueves 20 de noviembre, la modelo y reina de belleza Fátima Bosch se convirtió en la cuarta mexicana en coronarse en el certamen de belleza más famoso del mundo, Miss Universo. Por ello, se esperaba que su regreso a México fuera una gran fiesta, con bombos y platillos; sin embargo, la realidad fue completamente distinta.

Fátima Bosch aterrizó durante la tarde del pasado miércoles 10 de noviembre en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México sin avisar a nadie, con el objetivo de pasar desapercibida. No obstante, la Miss Universo 2025 fue descubierta por la prensa local, que intentó interceptarla a la salida del lugar y comenzó a hacerle preguntas.

La mexicana vestía un sudadero amplio, lentes de sol y una gorra para intentar pasar desapercibida, aunque no fue suficiente. La nacida Tabasco fue reconocida por algunos periodistas que se encontraban en el aeropuerto y lograron acercarse a ella; aun así, la reina de belleza no quiso dar declaraciones, ya que no se trataba de su llegada oficial.

“No es mi bienvenida, tenemos un evento y se supone que veníamos de incógnito; todavía no es mi bienvenida”, agregó Bosch, quien fue cuestionada sobre la polémica de su coronación en Tailandia, luego de que uno de los periodistas presentes le preguntara su opinión sobre los rumores de que la corona había sido comprada por su padre.

Más silencio que palabras

Desde su coronación, Fátima ha sido cuestionada por el supuesto fraude mediante el cual ganó Miss Universo 2025, en el que está involucrado el dueño y presidente del certamen, el también mexicano Raúl Rocha, quien supuestamente le habría dado el triunfo a la tabasqueña como parte de un pago al padre de la modelo, Bernardo Bosch.

“¿Tu corona si fue comprada?”, le preguntó uno de los periodistas a Fátima Bosch cuando fue interceptada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La modelo aseguró que no tenía nada que decir al respecto, por lo que continuó caminando y únicamente les respondió: “Qué gusto verlos a todos, que tengan un lindo día”.

Sin embargo, recientemente se dio a conocer que, hace algunos años, cuando el padre de la reina de belleza, Bernardo Bosch, era funcionario de la empresa gubernamental Petróleos Mexicanos (Pemex), otorgó contratos millonarios a la compañía de Rocha, los cuales finalizaron unos meses antes de que el mexicano se uniera a Miss Universo.

Ante esta situación, tanto Bosch como Raúl Rocha han desmentido las acusaciones, y aseguraron que en ningún momento tuvieron algún tipo de relación personal, ya que se conocieron tiempo después de que se otorgaran los contratos a la empresa del mexicano, por lo que, según ellos, era imposible asociarlos con la victoria de Fátima.

¿Una reina sin corona?

La llegada de incógnito de Fátima Bosch a la Ciudad de México ha sido comparada con la de Ximena Navarrete, la modelo mexicana que ganó Miss Universo 2010, quien fue recibida en ese mismo aeropuerto por decenas de personas que deseaban ver a la que, en su momento, fue elegida como la mujer más hermosa de todo este planeta.

“Hay niveles, y Fátima lo sabe”, agregó una internauta, quien mencionó que Bosch seguramente es consciente de que, aunque la población mexicana celebró su coronación, es posible que no esté conforme con los rumores sobre su victoria en Tailandia, principalmente por los múltiples indicios que vinculan a su padre con Rocha.