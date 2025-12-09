Video: Fátima Bosch abandona una entrevista en vivo y reaviva la polémica sobre Miss Universo 2025

La reina universal Fátima Bosch, cuya elección ha sido objeto de críticas desde su coronación en Miss Universo 2025, interrumpió abruptamente la conversación televisiva, según reportaron medios internacionales. De acuerdo con Telemundo, Bosch expresó sentirse incómoda con el tipo de preguntas que ha recibido en diversas entrevistas.

“A mí nadie me ha preguntado qué estoy haciendo con mi trabajo, qué causas sociales voy a apoyar”, declaró Bosch, según la cadena estadounidense.

Miss Universo habría tomado la decisión de abandonar el programa tras una serie de preguntas relacionadas con las irregularidades en el certamen.

Hasta ahora, la reina de belleza no ha dado una declaración oficial para explicar los motivos que la llevaron a retirarse de la entrevista.

¿Qué provocó la molestia de Fátima Bosch?

Uno de los momentos más tensos se produjo cuando los presentadores mencionaron a Raúl Rocha Cantú, propietario del certamen Miss Universo, quien ha sido vinculado a investigaciones por presuntos delitos como tráfico de drogas, armas y combustible, de acuerdo con el diario El Universal.

Bosch negó cualquier relación con el empresario. A continuación, se le preguntó por la denuncia presentada por Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia. Los presentadores utilizaron el término “demanda”, a lo que Bosch respondió que no tiene ninguna acción legal en su contra.

Molesta por la insistencia, lamentó que las preguntas se centraran en aspectos negativos y no en sus proyectos personales y aspiraciones.

Tras una pausa comercial, Bosch ya no regresó al foro. Según reportes, abandonó el estudio y canceló otras entrevistas previamente pactadas con la cadena.