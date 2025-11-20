Quién es Fátima Bosch, la ganadora de Miss Universo 2025 quien con su corona alegra el “Cielito lindo” y los corazones de los mexicanos

Fátima Bosch ha destacado desde que fue elegida en su país, como Miss Universo México en septiembre pasado, y ha llamado la atención de seguidores y medios de comunicación luego de ser rechazada por el resto de concursantes.

A su llegada a Tailandia, ha sido considerada una de las principales defensoras de la dignidad de las participantes, después de que se denunciara que Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International (MGI) y director regional en Asia de Miss Universo, la llamó “tonta” y la irrespetó frente a sus compañeras durante la grabación de promocionales.

La modelo y reina de belleza nació en Teapa, Tabasco y nació con el nuevo siglo, el 19 de mayo de 2000, tiene 25 años.

Su formación es de Diseño de Indumentaria y Moda por la Universidad Iberoamericana. También cuenta con estudios en la Nuova Accademia di Belle Arti (NABA), en Milán, Italia, así como en el Lyndon Institute en Estados Unidos.

Durante el certamen fue avanzando entre la selección de las candidatas que pasaron una fase de 30, 12 y 5, hasta que llegó a discutir la corona con Costa de Marfil, Olivia Yace, la filipina Ahtisa Manalo, la venezolana Stephany Abasaly. La primera finalista es la tailandesa Veena Praveenar.

Además de mostrarse segura en la pasarela sorprendió con sus respuestas al jurado. En la primera pregunta sobre cuáles son los retos de la mujer en 2025 respondió con seguridad: "como mujer y como Miss Universo, pondría mi voz al servicio de los demás. Hoy estamos aquí para hablar, para generar cambios y para asegurarnos de que todo lo que se haga también sea para nosotras. Somos mujeres, valientes y capaces de hacer historia".

Además, se enfrentó con otra pregunta, la misma para las cinco candidatas: "Si gana el título de Miss Universo esta noche, ¿cómo utilizará esta plataforma para empoderar a las chicas jóvenes?: Como Miss Universo, les diría: crean en el poder de su autenticidad. Crean en ustedes mismas. Sus sueños importan, su corazón importa, y nunca dejen que nadie les haga dudar de su valor porque valen todo. Tienen poder, y su voz necesita ser escuchada", resaltó.

Las candidatas felicitan a Fátima Bosch por su coroanción. (Foto Prensa Libre AFP)

La sorpresa antes de la gala de coronación

Unas horas antes de conocer a la ganadora de la 74.ª edición de Miss Universo, la familia, amigos y seguidoras de la mexicana le dieron una emotiva sorpresa.

Mariachis, regalos y muestras de cariño son parte de lo que muestran los videos en redes sociales. Además, medios destacan la llegada de su padre, Bernardo Bosch Hernández, quien le dio un abrazo. El perfil de su hermano fue el que compartió ese momento.

La sorpresa consistió en llevarle mariachis a la concursante. Al ritmo de Cielito lindo, los cantos y el cariño de su público se hicieron sentir en el lugar. "¡Todo México está contigo", gritaban sus seguidores, entre otras muestras de apoyo.

Un momento difícil que atraviesa Miss Universo México es la lesión que sufrió al tener un pedazo de vidrio incrustado en el pie. En el hotel donde se hospeda había un vidrio en el piso y se lastimó. Aunque intentó extraerlo con una pinza, no lo logró por completo, por lo que esperará a que finalice el evento para acudir al médico. En entrevistas, aseguró que el vidrio le molesta con cada paso que da.