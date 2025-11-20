“Aprendí que los concursos no solo forman reinas”: el mensaje de Raschel Paz y su reflexión sobre la mujer que florece

En Quetzaltenango fue elegida, el pasado sábado 12 de julio, Miss Universo Guatemala 2025. La ganadora fue Raschel Alexandra Paz Archila, de 24 años, originaria y representante de la ciudad capital. La joven participará el 21 de noviembre en la gala principal del certamen en Tailandia (20 de noviembre en Guatemala).

En su presentación ha destacado en los diferentes momentos del certamen y llamó la atención el atuendo que vistió como traje nacional inspirado en Quetzaltenango o Xelajú como también se le conoce a la ciudad altense.

Entre sus características físicas, Raschel Paz mide 1.82 metros de estatura. Es licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, y modelo profesional. Domina los idiomas español, inglés y alemán.

Después de su coronación como representante del país, dijo a Prensa Libre: “Se cumplió uno de mis mayores sueños, el sueño de una niña que desde los nueve años miraba el concurso sin falta, y ahora estoy viviendo esa realidad”.

La candidata guatemalteca ha participado en los títulos de Miss Guatemala Latina y Miss Grand Guatemala. También representó al país en el Reinado Mundial del Banano, en Ecuador; en Miss América Latina del Mundo, en México, donde fue finalista y Miss Popularidad, y en Miss Grand, en Vietnam.

La revista Hola Americas también resaltó su labor filantrópica. Su proyecto social está enfocado en el acceso a la educación, especialmente de la niñez. Ha trabajado en un proyecto exitoso de liderazgo en conjunto con Fundación BI, Fundación Franklin Covey y Singit para Escuelas.

Un momento emotivo previo a la gala

En las últimas horas, antes de su presentación, la guatemalteca compartió un mensaje emotivo con sus seguidores, acompañado de imágenes de su participación en la preliminar y de su niñez, en las que jugaba a ser Miss Universo, con una corona sobre su cabeza.

“¡Estoy en Miss Universo! Jamás imaginé que un sueño que parecía tan lejano un día se sentiría tan real, tan mío. En este camino aprendí que los concursos no solo forman reinas, forman carácter, fuerza, resiliencia. Que no se trata de la corona, sino de la mujer que florece después de cada caída, de cada ensayo, de cada ‘no’, de cada madrugada llena de dudas pero también de fe”, expresó la candidata.

“Hoy me abrazo con orgullo porque veo a la mujer disciplinada, valiente y sensible que he construido paso a paso. Y si algo quiero dejarte es esto: nunca dejes de soñar, nunca te quedes con el ‘¿qué hubiera pasado si…? La vida premia a los que se atreven a creer en lo imposible”, finalizó su mensaje, mientras invitaba a sus seguidores a unirse a la gala de Miss Universo.