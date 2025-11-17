Miss Universo 2025: fecha, hora y otros detalles de la gala

Raschel Alexandra Paz Archila, de 24 años, originaria y representante de la ciudad capital, fue elegida para representar a Guatemala en la 74 edición de Miss Universo, que se celebrará el viernes 21 de noviembre del 2025 en Tailandia (jueves 20 de noviembre en Guatemala).

Mide 1.82 metros de estatura, Paz es licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, y modelo profesional. Habla español, inglés y alemán.

Con el lema “El poder del amor”, el evento de 2025 rinde homenaje a la unidad, el empoderamiento y la resiliencia.

En medio de la riqueza cultural tailandesa, el camino hacia Miss Universo cobra vida a través de entrevistas, historias personales, desfiles en traje de noche y de baño, y culmina con la coronación de la nueva Miss Universo, en directo desde Bangkok.

En una de sus primeras apariciones, Raschel Paz lució un diseño de Boutique Hollywood, ubicada en Alta Verapaz, Guatemala. “El vestido ha sido cuidadosamente elegido para resaltar la elegancia y personalidad de la candidata”, explicó Flores.

También se han publicado fotografías de las participantes en traje de baño. La guatemalteca luce un traje de dos piezas.

La participación de Raschel Paz durante Miss Universo 2025. (Foto Prensa Libre: Miss Universo)

Fechas clave del certamen y dónde verlo

(horarios de Tailandia y Guatemala)

Miércoles 19 de noviembre

Competencia de trajes nacionales

— 13 horas (Tailandia) / 1 de la mañana (Guatemala)

Competencia preliminar (trajes de baño y de noche)

— 19.00 horas (Tailandia) / 06.00 h (Guatemala)

Gran final de Miss Universo 2025

— 08.00 horas (Tailandia) / 19.00 h del 20 de noviembre (Guatemala)

El certamen se podrá ver en vivo a través del canal oficial de YouTube de Miss Universo 2025. Desde esta plataforma digital el público podrá seguir seguir cada momento de la competencia.

La transmisión se realizará en el idioma original del evento, inglés; sin embargo, la aplicación ofrecerá subtítulos en español. También algunos canales harán la transmisión.

Miss Universo comienza con polémica

El certamen comenzó en medio de una polémica. Un directivo del concurso en Tailandia, sede de la competencia de belleza, llamó “tonta” a la representante mexicana, Fátima Bosch, lo que desató indignación entre sus compañeras, algunas de las cuales abandonaron un evento en señal de apoyo a la participante.



La modelo mexicana, de 25 años y originaria del estado de Tabasco, denunció en un video de TikTok que Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International (MGI) y director regional en Asia de Miss Universo, la llamó “tonta” y le faltó al respeto frente a otras concursantes, tras un desacuerdo por la grabación de materiales promocionales.



“Lo que acaba de hacer su director no es respetuoso. Me llamó tonta porque tiene problemas con la organización, y creo que eso no es justo, porque estoy aquí, hago todo bien, no me meto con nadie, solo trato de ser gentil y hacer lo mejor”, declaró Bosch en un video difundido en la cuenta @ahtisa_universeph.



En otro video viral, se escucha a Itsaragrisil intentar calmar a las demás concursantes, quienes se solidarizaron con la mexicana. Sin embargo, representantes de Bahamas, Armenia, Cabo Verde y Guatemala —Raschel Paz incluida— se levantaron e intentaron abandonar el recinto.



“Deténganse. Si alguien quiere continuar en el concurso, siéntese”, advirtió el directivo tailandés. En otra transmisión, publicada en la página oficial de Facebook de Miss Thailand, se observa a Itsaragrisil pedir que “dejen regresar a las concursantes, excepto a México porque habla mucho”.

Varias participantes se salieron con ella. Esto declaró Fátima Bosh sobre el intento de Nawat por humillarla frente a todas las candidatas en la imposición de bandas. pic.twitter.com/pqS6xdlbND — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) November 4, 2025



Tras el incidente, la Organización Miss Universo (MUO, por sus siglas en inglés) anunció medidas como el retiro del directivo de las actividades del evento. El empresario se disculpó después del incidente.