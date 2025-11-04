¿Polémica en Miss Universo 2025? Cuál fue el incidente entre Miss México, Fátima Bosch, y Nawat Itsaragrisil

Un escándalo llega a Miss Universo que se encuentra en actividades previas al certamen que concluirá el 21 de noviembre. En redes sociales se observa un video en el que Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia, insultó a la modelo mexicana Fátima Bosch por no compartir en redes sociales información.

La concursante trató de explicar su situación, pero el directivo le dijo: “Mi pregunta es: ¿vas a seguir nuestras indicaciones o no?”. Itsaragrisil se refirió a Bosch como “dumb head” (cabeza hueca). En el video se observa cómo la mexicana intenta abandonar el lugar, mientras él llama a seguridad para impedirlo.

La mexicana se levantó de su asiento y, frente a las cámaras y periodistas que estaban en el sitio, pidió respeto tanto para ella como para el resto de sus compañeras. “Todas las delegadas, como mujeres, merecemos respeto. Estoy aquí representando a un país y no es mi culpa que usted tenga problemas con mi organización”, dijo y salió acompañada por la seguridad.

La respuesta de Itsaragrisil fue amenazar a las otras modelos que también habían abandonado sus lugares, y agregó que aquellas que quisieran seguir en el certamen debían volver a su lugar.

Bosch arremetió contra Nawat por la manera en que la trató, pues, asegura, le llamó “tonta” y le faltó al respeto.

El caso de Itsaragrisil ha provocado mensajes negativos y muestras de apoyo a Bosch alrededor del mundo. Incluso la actual Miss Universo, Victoria Theilvig, apoya a la concursante. “Lo siento mucho, esto es empoderamiento femenino. Tenemos que tener respeto por todos”, dijo al respecto mientras salía del lugar.

En su cuenta de Instagram, la actual Miss Universo también expresó: “Esto es empoderamiento femenino. Esto es sororidad. Por siempre y para siempre, @missuniverse”.

Miss Universo lanza comunicado

En un comunicado de prensa, la Organización Miss Universo (MUO) publicó que “reafirma su compromiso de trabajar en estrecha colaboración con la comunidad anfitriona, la Organización Miss Grand International (MGI) y todos los socios locales para garantizar el éxito continuo de la 74.ª edición del certamen Miss Universo. Juntos, estamos dedicados a mantener los más altos estándares de respeto, seguridad e integridad para todas las participantes, el personal y los involucrados”.

En el mensaje se anuncia que, ante la situación presentada, hay una delegación en camino, encabezada por el director ejecutivo del certamen, el guatemalteco Mario Búcaro, quien fue designado recientemente en ese cargo.

En otra publicación del programa Sale el sol se observa a Bosch agradecer el apoyo y aclarar que no ha tenido tiempo de ver redes sociales por las actividades programadas. “No tengo miedo de alzar mi voz, tengo un propósito, tengo cosas que decir y espacios que ocupar. Estamos en el siglo XXI, no soy una muñeca para estarla maquillando, peinando y cambiándole la ropa. Estoy aquí para ser la voz de las mujeres y las niñas que luchan por causas. Estoy comprometida como el día uno y México tiene una representante”,