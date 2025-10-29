¿Quién es Mario Búcaro? El guatemalteco nombrado nuevo director ejecutivo de Miss Universo

La Organización Miss Universo informó que Mario Búcaro, exministro de Relaciones Exteriores en Guatemala fue designado como nuevo director ejecutivo de la entidad, luego de la reciente reestructuración del Consejo de Administración de JKN Global Group, en Tailandia.

Búcaro sucede a Anne Jakrajutatip, quien dejó el cargo el 20 de junio del 2025. Desde enero del 2024, Búcaro se desempeñaba como vicepresidente de Relaciones Internacionales de la organización. Cuenta con amplia trayectoria en diplomacia internacional y servicio público, y representó a Guatemala como embajador en Israel y México, así como embajador concurrente en Bulgaria y Chipre.

Fundada en 1952, la Organización Miss Universo (OMU) es reconocida mundialmente por sus más de siete décadas de historia. La entidad brinda una plataforma para mujeres de todo el mundo, al promover el liderazgo, la educación y el impacto social entre sus concursantes y ganadoras.

La próxima edición del certamen se celebrará en Bangkok, Tailandia, el 21 de noviembre del 2025. Desde el 19 de noviembre iniciarán las actividades con el desfile de trajes nacionales y las rondas preliminares, como antesala de la gran final.

¿Cuál es el recorrido de Mario Búcaro?

Mario Búcaro fue recientemente ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala. Durante su gestión en la Organización Miss Universo (MUO), desempeñó un papel clave en la expansión del alcance global de la entidad. Lideró el lanzamiento de la iniciativa Más allá de la Corona, que promueve el liderazgo, la educación, el emprendimiento y el impacto social de las mujeres más allá del certamen. Bajo su dirección, MUO amplió su presencia a más de 130 países.

El comunicado oficial también indica que, como director ejecutivo de la organización, Búcaro reforzará el compromiso de MUO con la excelencia y la inclusión, al tiempo que ampliará su proyección internacional.

(Foto Prensa Libre: captura de pantalla / sitio web de Miss Universo)

“Su liderazgo se centrará en fortalecer las colaboraciones internacionales, expandir la presencia de la organización en América, Europa, Asia, el Caribe y África, y enriquecer la experiencia de las candidatas, manteniendo siempre la integridad y la equidad”, agrega el documento. También se subraya su intención de potenciar las iniciativas de impacto social de la organización.

Formación académica:

Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario, Universidad Rafael Landívar.

Posgrado en Derecho Internacional Privado, Universidad Pontificia de Salamanca (España).

Maestría en Derecho Mercantil y Competitividad, Universidad de San Carlos.

Curso de Política Exterior para diplomáticos de las Américas, Instituto Matías Romero (México).

Experiencia profesional y diplomática: