¿Quién es Audrey Eckert? La Miss USA 2025 que está envuelta en un certamen lleno de escándalos

Durante la noche del pasado viernes 24 de octubre, la modelo Audrey Eckert, de Nebraska, fue coronada como la nueva Miss EE. UU. Sin embargo, los reflectores se los llevó la nueva administración del certamen anual, que nuevamente se ha visto envuelta en escándalos por denuncias de maltrato presentadas por algunas concursantes.

Con los nuevos organizadores del evento proclamando una supuesta nueva era, la nacida en la ciudad de Lincoln venció a las otras 50 participantes para quedarse con la corona estadounidense, luego de cinco días de actividades que incluyeron competencia en traje de baño, desfile de gala y conversatorios con los múltiples jueces nacionales.

No obstante, algunas modelos hablaron de un “ambiente laboral tóxico” que, según ellas, podría deberse a una presunta mala gestión, aunque otras mencionaron situaciones de intimidación y acoso sexual durante los desfiles. A pesar de ello, los organizadores han negado sistemáticamente las nuevas acusaciones de mala conducta.

El empresario estadounidense Thom Brodeur, nuevo presidente y director de Miss Estados Unidos, aseguró que esos comentarios corresponde a la administración anterior, ya que actualmente —según dijo— se está escribiendo un “nuevo capítulo” en la “historia legendaria” de este certamen. No obstante, se negó a comentar cuál es su visión.

¿Quién es Audrey Eckert? La nueva mujer más bella de Estados Unidos

La modelo Audrey Eckert, de 23 años, será la encargada de viajar a Tailandia el próximo viernes 21 de noviembre para representar a los Estados Unidos en la edición número 74 de Miss Universo. Por ello, y siendo el país con más coronas ganadas —nueve títulos—, la originaria de Lincoln, Nebraska, buscará sumar la décima estrella a su historial.

Según el medio estadounidense Business Insider, la joven que recientemente fue coronada como la mujer más bella de los Estados Unidos estudió Administración de Empresas en la Universidad de Nebraska y fue miembro del equipo de porristas, antes de comenzar a trabajar en la publicidad para diversas marcas de moda en Tailandia.

Desde que era adolescente, Eckert destacó en decenas de certámenes antes de llegar a la competencia nacional, ya que en febrero del 2020, a los 18 años, se coronó como Miss Teen Estados Unidos, luego de haber ganado como representante de su estado, donde es conocida por colaborar con empresas poco conocidas para promoverlas.

Actualmente, Audrey ha declarado públicamente que está a favor de que en el certamen de Miss Universo regresen las preguntas sobre política, temas sociales y actualidad, debido a que esto permite que las concursantes muestren su inteligencia y opiniones, algo que, según ella, es mucho más importante que un bello rostro o un buen cuerpo.

De acuerdo con el canal de televisión norteamericano CNN, Audrey Eckert busca “reflejar una nueva era que pueda redefinir el papel de las reinas de belleza”, debido a que considera que todas las participantes no solo deben mostrar sus atributos físicos, sino también su compromiso social y su capacidad para representar a los Estados Unidos.

“Nuestra generación es, sin duda, adaptable. Trabajamos en un entorno digital en constante cambio. En mi día a día, enseño a las personas a cómo mantenerse seguras en línea. Aprender a crecer en un mundo digital requiere adaptabilidad, al igual que el papel de Miss Estados Unidos”, concluyó Eckert antes de ser elegida como la ganadora.