Miss Universe México 2025: Fátima Bosch explica por qué 27 concursantes abandonaron el escenario

El certamen de belleza generó controversia cuando anunció a Fátima Bosch como Miss Universe México 2025.

Imagen de referencia. La rivalidad entre las participantes de Miss Universe México 2025, donde Fátima Bosch se llevó la corona, se hizo viral en las últimas horas. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

El 13 de septiembre último, la influencer Fátima Bosch, originaria de Tabasco, fue coronada y recibió la banda que la designa como la nueva Miss Universe México, quien representará al país en el certamen internacional programado para noviembre en Tailandia.

Durante su coronación, 27 de las 31 participantes abandonaron el escenario en señal de protesta por el resultado. Fátima Bosch solo recibió felicitaciones de las representantes de Yucatán, Veracruz, Tlaxcala y Tamaulipas, lo que sorprendió a muchos asistentes en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, en Zapopan, Jalisco.

Aunque la transmisión oficial enfocó las cámaras en otros puntos del escenario, en la red social X circularon videos de transmisiones en vivo que mostraban el apoyo de algunas concursantes hacia Miss Jalisco, Yoana Gutiérrez. Minutos después, el grupo de participantes regresó para abrazarla, mientras repetían a coro "¡Jalisco! ¡Jalisco!". Aunque al principio la acción pareció una simple inmadurez, adquirió un nuevo significado cuando Fátima Bosch confirmó públicamente su ruptura con las demás participantes.

Tensión entre las concursantes

Además de las críticas a la actitud de las concursantes, la victoria de Bosch fue cuestionada por acusaciones de uso de influencias debido a las conexiones políticas de su familia. Una publicación en X señaló que la tía de Bosch es una exsenadora, mientras que su padre y su hermano ocupan puestos de asesores en Pemex (Petróleos Mexicanos) y el Senado.

Bosch explicó que, al principio de la competencia, las concursantes estaban unidas, pero la presión de las finales rompió el grupo. Cuando le preguntaron por la reacción de las demás, acusó a sus compañeras de no practicar la verdadera sororidad, que, según ella, no se limita a las palabras.

Transmitió un mensaje en el que hacía un llamado a la "verdadera sororidad", diciendo que "el certamen fue hermoso, pero también hay que entender que solo una puede ganar; hay que aprender a perder. Hay niñas que te apoyan y otras que no, pero así es esto".

En una entrevista con el programa Sale el Sol, Bosch aseguró que la controversia ya no era su prioridad y que ahora está concentrada en prepararse para el certamen de Miss Universo. Se refirió a sus compañeras, aunque no estuvo de acuerdo con la reacción de algunas de ellas, les deseó lo mejor, buscando así dejar atrás la polémica.