¿De qué murió Kseniya Alexandrova, ex finalista de Miss Universo recién casada?

Luego de varias semanas en cuidados intensivos, la ex Miss Rusia 2017 falleció tras sufrir un grave accidente de tránsito junto con su esposo. La noticia fue anunciada por la organización Miss Universo y confirmada por su padre, Sergey Alexandrov, quien brindó detalles del hecho a medios rusos.

Recordada por representar a Rusia en Miss Universo 2017 y por haber sido coronada como vicemiss Rusia ese mismo año, Kseniya habría muerto a los 30 años debido a las lesiones derivadas del accidente.

Según el medio ruso Fontanka, el hecho ocurrió mientras ella viajaba con su esposo —con quien contrajo matrimonio en marzo del 2025—, cuando su vehículo impactó contra un alce. El choque le provocó severos golpes y una lesión craneoencefálica grave, por la cual permaneció hospitalizada hasta su fallecimiento.

En declaraciones al medio local MSK1.RU, el padre de Kseniya relató que el accidente sucedió el 5 de julio, cuando la pareja regresaba de la ciudad de Rzhev hacia Moscú en un Porsche. En el kilómetro 191 de la autopista M-9 Baltia, un alce se cruzó repentinamente en la carretera y fue embestido por el vehículo.

“El alce, al pasar volando, hirió a Kseniya, arrancó el techo del coche y salió despedido. Ella iba en el asiento del copiloto y su marido conducía. Él está bien”, declaró Alexandrov al medio ruso.

Tras ser atendida inicialmente en un hospital local de Rzhev, la modelo fue trasladada al Instituto de Investigación Sklifosovsky, en Moscú. Allí fue intervenida de urgencia por la lesión craneoencefálica.

Según informó el medio ¡Hola!, después de más de un mes y medio en cuidados intensivos, Kseniya falleció el pasado 12 de agosto. Su muerte habría sido consecuencia de meningitis y sepsis sanguínea derivadas del trauma.

En sus declaraciones a medios internacionales, Sergey Alexandrov subrayó que el tramo de la autopista donde ocurrió el accidente es una zona de alta peligrosidad por la presencia frecuente de animales silvestres.

¿Quién era Kseniya Alexandrova?

Kseniya Alexandrova fue una reconocida modelo rusa y psicóloga de profesión. Se graduó de la Universidad Rusa de Economía Plejánov y, en el 2021, realizó estudios de posgrado en la Universidad Pedagógica de Moscú, donde se especializó en psicología laboral y asesoramiento psicológico.

Su participación en Miss Universo 2017 marcó un momento clave en su carrera como modelo. Tras conocerse su fallecimiento, la organización Miss Universo lamentó su pérdida con un mensaje en el que resaltó su belleza y esencia:

“Su partida deja una huella imborrable en la familia Miss Universo y más allá”, expresaron medios internacionales al citar el pronunciamiento.