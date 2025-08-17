Héctor Sandarti sorprende en Top Chef VIP con tamales inspirados en Guatemala y conquista a los jueces

Con un platillo llamado Mis ancestros, el presentador, actor y comediante guatemalteco Héctor Sandarti sorprendió en la cocina del reality show de Telemundo, al presentar una preparación de tres tamales inspirados en los chuchitos guatemaltecos.

Luego de emocionar a los jueces con los rellenitos, Sandarti continúa destacándose en la cuarta temporada del programa, donde ha presentado platillos como el pepián, llevando un poco de sus raíces hasta la cocina internacional.

En una competencia que involucra a 20 celebridades de diversas ramas del entretenimiento, el guatemalteco ha sobresalido por su carisma, honestidad y por incluir sus raíces en cada cocinada.

En el episodio reciente, se mostró cómo, dentro del desafío, los participantes debían preparar los conocidos tamales mexicanos. Sandarti explicó que desconocía la preparación de ese platillo, por lo que buscó inspiración en recetas guatemaltecas, como el chuchito.

Al ser llamado al atril, Sandarti presentó Mis ancestros y añadió un toque de comicidad, al interpretar un “baile ancestral”, lo que llamó la atención de sus compañeros y de los jueces.

“Este es un baile ancestral creado para invocar a mis ancestros para que me inspiren, porque no hay otra forma de hacer un tamal para mí que no sea por inspiración ancestral”, explicó el guatemalteco.

En una entrevista posterior a su presentación, Sandarti comentó: “Cuando una persona no es buen chef, como en mi caso, hay que recurrir a otros recursos, como hacer sonreír a los comensales, y en este caso, a los jueces”.

Durante la presentación, destacó que Mis ancestros estaba compuesto por “tres tamalitos inspirados en un tamal guatemalteco que me encanta: los chuchitos”.

También compartió con los jueces que su platillo era “un tamal relleno de cerdo con salsa roja, que no tengo la menor idea de qué está hecha, pero me inventé una para que pareciera chuchito”.

Subrayó además que el platillo no era un chuchito, sino uno inspirado en ellos.

Durante la deliberación, la chef Betty Vázquez, embajadora internacional de la cocina nayarita y conocida por MasterChef, elogió el sabor: “El sabor es muy bueno, no bueno, muy bueno. En cuestión de sabor es extraordinario. Para mi gusto, le hace falta un poquito de manteca para que se sienta más suavecito, pero tu salsa y el relleno con la masa me parecieron una combinación de 10”.

Por su parte, Inés Páez, “Tita”, destacó: “Está delicioso. Lograste buen sabor, una buena salsa y un buen guiso de la carne que le pusiste. Buen trabajo”.

Entre aplausos, el comediante volvió a su atril. En sus redes sociales, Sandarti comentó: “¡Hoy nos tocó hacer tamales y nadie sabía cómo hacerlos! Definitivamente fui inspirado por mis ancestros guatemaltecos. ¡Ojo, NO son chuchitos!”.

Su platillo fue reconocido como uno de los mejores del episodio, lo cual lo salvó de la eliminación y le dio la oportunidad de continuar en la competencia.